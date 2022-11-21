Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
271E1SCA/00
Po prostu wciągający
Zakrzywiony 27-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Zachwyć się wyraźnym obrazem w jakości Full HD i płynną akcją zapewnianą przez technologię AMD FreeSync.
E-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Zalety
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Zalety
Качество цена
Wady
Обемността на някой от продуктите
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.