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Naprawdę wspaniały
Monitor Philips Thunderbolt™ 4 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie dokujące za pomocą jednego przewodu. Monitor z podświetleniem Mini LED i certyfikatem DisplayHDR™ 1400 zapewnia wyjątkową wydajność obrazu i dokładność kolorów dla użytkowników przywiązujących wagę do kolorów.
Brilliance 7000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Ten monitor dokujący Philips jest wyposażony w złącze Thunderbolt™ 4. W porównaniu z tradycyjnymi monitorami USB-C technologia Thunderbolt™ 4 zapewnia błyskawiczny transfer danych z prędkością 40Gbps, obsługuje filmy w wysokiej rozdzielczości, oferuje transmisję wielostrumieniową umożliwiającą łączenie szeregowe, dostarcza do 90W mocy urządzeniom zewnętrznym i może zapewnić stabilne połączenie Ethernet o przepustowości 1Gbit/s.
Łączenie szeregowe umożliwia obsługę wielu monitorów i urządzeń za pośrednictwem jednego portu Thunderbolt w laptopie. Połącz port Thunderbolt laptopa z tym monitorem, a następnie za pośrednictwem drugiego portu Thunderbolt w tym monitorze podłącz drugi monitor 4K.
Te wyświetlacze Philips wykorzystują wysokowydajne panele, aby zapewnić obraz UltraClear w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160). Niezależnie od tego, czy jesteś wymagającym profesjonalistą potrzebującym niezwykle szczegółowego obrazu do rozwiązań CAD, korzystasz z aplikacji do grafiki 3D, czy jesteś ekspertem finansowym pracującym z ogromnymi arkuszami kalkulacyjnymi, wyświetlacze Philips ożywią Twoje obrazy i grafikę.
Nagrody
3.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Zalety
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Wady
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data użycia 2024-07-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data użycia 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Zweryfikowany kupujący
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Data użycia 2023-10-16
Przegląd ten został wykonany dla Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Data użycia 2023-10-16
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Wartość czasu odpowiedzi równa SmartResponse
Obsługa DCI-P3 w oparciu o CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
Obsługa Rec 709 w oparciu o CIE1976
Obsługa Rec 2020 w oparciu o CIE1976
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.
W ramach SDR (Standard Dynamic Range), zakres temperatur podczas pracy może sięgnąć 40°C.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.