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Produkcja zakończona
32PHT4503/12
Niezwykle smukły telewizor LED
W kwestii stosunku ceny do jakości obrazu telewizor Philips 4500 przewyższa oczekiwania. Prosta i elegancka konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
Telewizor LED
Pixel Plus HD
Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
4.3
z 5
12
Opinie
82%
poleca ten produkt
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Zalety
Szybko się urochamia
Wady
Zbiera kusz
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2019-06-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Zalety
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Wady
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2019-04-03
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Zalety
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Wady
Nie posiada.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2018-10-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Data użycia 2018-10-12
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.