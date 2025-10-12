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Produkcja zakończona
349P7FUBEB/00
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Zobacz więcej i zrób więcej dzięki zakrzywionemu, panoramicznemu monitorowi Philips Brilliance (34”). Ten szeroki, zakrzywiony monitor wyświetlający krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD sprawi, że będziesz w centrum uwagi. Wszechstronne złącze USB-C i stojak o regulowanej wysokości zapewniają ogromną wygodę obsługi.
P-line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
Nowy przewód USB 3.1 typu C, wyposażony w smukłe, dwustronne złącze, umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Standard USB 3.1 zapewnia najszybszy przesył danych — 20-krotnie szybszy niż USB 2.0. To oznacza, że można przesyłać dane z dysku twardego do komputera szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Znacznym ułatwieniem jest możliwość podłączenia wszystkich urządzeń peryferyjnych do pełniącego funkcję stacji dokującej monitora, który z kolei można podłączyć do notebooka za pomocą jednego przewodu — wyjściowy sygnał wideo o wysokiej rozdzielczość może płynąć z komputera do monitora. Ponadto złącze USB-C umożliwia zasilanie i ładowanie notebooka bezpośrednio z monitora, dzięki czemu nie trzeba korzystać z dodatkowych przewodów.
Opinie
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI, DP i USB-C.
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Nie obsługuje USB-C i HDMI dla funkcji PIP/PBP w tym samym czasie
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.