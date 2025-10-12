Wszystkie połączenia za pomocą jednego przewodu USB-C

Nowy przewód USB 3.1 typu C, wyposażony w smukłe, dwustronne złącze, umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Standard USB 3.1 zapewnia najszybszy przesył danych — 20-krotnie szybszy niż USB 2.0. To oznacza, że można przesyłać dane z dysku twardego do komputera szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Znacznym ułatwieniem jest możliwość podłączenia wszystkich urządzeń peryferyjnych do pełniącego funkcję stacji dokującej monitora, który z kolei można podłączyć do notebooka za pomocą jednego przewodu — wyjściowy sygnał wideo o wysokiej rozdzielczość może płynąć z komputera do monitora. Ponadto złącze USB-C umożliwia zasilanie i ładowanie notebooka bezpośrednio z monitora, dzięki czemu nie trzeba korzystać z dodatkowych przewodów.