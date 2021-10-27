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Produkcja zakończona

5500 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

43PFT5503/12

4.4

| (26) Opinie | 87% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Udoskonalona prostota wkracza na duży ekran. Telewizor Philips 5500 zapewnia rozdzielczość Full HD, czysty dźwięk i niezrównane wrażenia wizualne. Aby oglądać filmy i programy lub grać w gry, wystarczy go podłączyć.

Poznaj wszystkie korzyści
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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 108 cm (43")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Smukła, wyrafinowana podstawa emanuje lekkością

Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

26

Opinie

87%

poleca ten produkt

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Zalety

Świetne barwy, funkcjonalność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2021-04-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2021-04-27

27/12/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.

Zalety

łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2019-11-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2019-11-27

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Zalety

Imagine ,claritate

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Data użycia 2023-07-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Data użycia 2023-07-07

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.