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Produkcja zakończona
43PFT5503/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Udoskonalona prostota wkracza na duży ekran. Telewizor Philips 5500 zapewnia rozdzielczość Full HD, czysty dźwięk i niezrównane wrażenia wizualne. Aby oglądać filmy i programy lub grać w gry, wystarczy go podłączyć.
108 cm (43")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.
4.4
z 5
26
Opinie
87%
poleca ten produkt
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Zalety
Świetne barwy, funkcjonalność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2021-04-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2021-04-27
KobMał07
27/12/2019
Polska
bardzo dobry produkt
Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.
Zalety
łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-11-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-11-27
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Zalety
Imagine ,claritate
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data użycia 2023-07-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Data użycia 2023-07-07
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.