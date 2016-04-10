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Produkcja zakończona
50PFT6510/12
Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android
Telewizor FHD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Perfect Pixel HD Engine, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.
126 cm (50")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/T2/C
Korzystając z dziedzictwa tej nagradzanej technologii, udało nam się podnieść już i tak wysoką jakość obrazu na zupełnie nowy poziom. Technologia Philips Perfect Pixel HD Engine zapewnia płynny i niezwykle ostry obraz. Od intensywnych, żywszych kolorów i naturalnych odcieni skóry po głębszą czerń i jaśniejszą biel — każdy szczegół to prawdziwa przyjemność dla oczu.
Dzięki systemowi Android w telewizorze Smart TV można korzystać z szybkiego procesora i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. System zapewnia nieograniczony dostęp do materiałów — w serwisie Google Play™, Netflix, a także za pośrednictwem przeglądarki internetowej i wielu innych. Ponadto dostępne jest łatwe w obsłudze menu nawigacyjne z bezpośrednimi łączami do ulubionych materiałów.
W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju — i sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym przeżyciem.
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2.6
z 5
26
Opinie
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.