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77OLED810/12
Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd.
Ten zaawansowany telewizor OLED z technologią Ambilight pozwala na przepływ piękna. Od minimalistycznego wzornictwa i realistycznego obrazu po zaskakująco kinowy dźwięk, będziesz zachwycony. Wciągająca blask Ambilight sprawia, że wszystko wydaje się większe i więcej... WOW!
Telewizor 194 cm (77") AMBILIGHT
4K OLED. VRR 144 Hz
Procesor P5 AI Perfect Picture
Dolby Vision i Dolby Atmos
Telewizory z funkcją Ambilight to jedyne telewizory z wbudowanym oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty bardziej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.
Realistyczny obraz tego jasnego telewizora OLED zawsze wygląda znakomicie,nawet jeśli jest oglądany pod kątem. Wszelkie zmiany oświetlenia w pomieszczeniu są automatycznie kompensowane: niezależnie od tego,co oglądasz,czernie wyglądają na czarne (nie szare),a nawet najmniejsze szczegóły będą wyskakiwać z cieni i jasnych obszarów. Obsługiwane są wszystkie główne formaty HDR.
Procesor P5 Philips z technologią AI zapewnia obraz tak realistyczny, że czujesz się jego częścią. Zaawansowany algorytm AI przetwarza obrazy w sposób podobny do ludzkiego mózgu. Bez względu na to, co oglądasz, zapewnia on wszystkie szczegóły, kontrast, bogate kolory i płynny ruch.
4.5
z 5
42
Opinie
87%
poleca ten produkt
03/10/2026
Polska
Pozytywne zaskoczenie
Dzień dobry telewizor zakupiony po doświadczeniach z poprzednich lat czyli wymianie mniejszego modelu 55oled706 oraz chęci wymiany na większy model oraz zawsze jaśniejszy ekran padł na 65oled820 opiera się na pozytywnych opiniach w Internecie oraz testach udowadniających jakość obrazu. Po rozpakowaniu telewizora w zawieszeniu na ścianie jasność ekranu jest nie porównywalnie Wyższa od poprzednika oraz systemu Ambilight na którym najbardziej nam zależało działa dużo szybciej precyzyjniej od poprzednika. Największe wrażenie zrobił jednak nowoczesny pilot z dwufunkcyjny opcją podświetlanych klawiszy numerycznych jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru tego modelu miejmy nadzieję że również posłuży przez lata jak poprzednik . Bardzo nam się podoba Powłoka na ekranie w nocy nie odbijają się żarówki w pomieszczeniu co bardzo cieszę w odróżnieniu do modelu 706 #PhilipsCashback
Zalety
Jesteś od razu zerwanie kolorów oraz działanie ambilight
Wady
Brak zaślepki do osłony Przewodów z tyłu telewizora
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight
Date of Use 2026-09-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight
Date of Use 2026-09-29
Agnieszka Stefa
30/09/2026
Polska
Funkcja LED rewelacja
Rewelacyjny telewizor, to już mój kolejny telewizor z funkcją led, bardzo doby obraz, żywe kolory, wspaniały odbiór. Sprawdza się na 5+
Zalety
rewelacyjny, wpaniały, u mnie bardzo się sprawdza
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight
Date of Use 2026-08-22
Przegląd ten został wykonany dla OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight
Date of Use 2026-08-22
MIKI85
28/09/2026
Polska
WSPANIAŁY TELEWIZOR
Telewizor sprawdza się świetnie i zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Obraz jest wyraźny, kolory są piękne, a jakość dźwięku bardzo dobra. Obsługa telewizora jest prosta i intuicyjna, dzięki czemu wszystko można szybko ustawić. Wygląd również prezentuje się bardzo elegancko i nowocześnie. Jestem bardzo zadowolona z zakupu i zdecydowanie polecam ten telewizor!
Przegląd ten został wykonany dla OLED 55OLED820 Telewizor 4K Ambilight
Date of Use 2026-09-22
Przegląd ten został wykonany dla OLED 55OLED820 Telewizor 4K Ambilight
Date of Use 2026-09-22
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
Dostępność i funkcjonalność usług sterowania głosowego różni się w zależności od kraju i języka.
Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
Dostępność aplikacji Apple TV i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź strony pomocy technicznej Google Play i Apple Inc.
VRR 144 Hz HDMI, G-sync i FreeSync są osiągalne podczas grania na komputerze stacjonarnym podłączonym do telewizora OLED za pośrednictwem złącza HDMI
Matter / Control4: ta funkcja będzie dostępna w 2025 roku poprzez aktualizację oprogramowania.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.