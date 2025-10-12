Wystarczy zarejestrować zakup online, aby przedłużyć gwarancję

Lampy ksenonowe LongerLife charakteryzują się większą żywotnością niż jakiekolwiek inne lampy ksenonowe marki Philips. Aby zapewnić sobie spokój i komfort, można bezpłatnie przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i wykonać 3 proste czynności: 1. Najpierw należy się upewnić, że zakupiony produkt jest oryginalnym produktem marki Philips, sprawdzając naklejkę z certyfikatem autentyczności umieszczoną na opakowaniu produktu. 2. Następnie trzeba podać swoje dane i okazać dowód zakupu. 3. Na koniec należy wydrukować i zachować swój certyfikat 7-letniej gwarancji.