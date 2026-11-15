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Odnowiony fabrycznie
AC0950/10R1
Szybsze oczyszczanie w niewielkiej, eleganckiej obudowie
Ciesz się czystym i bezpiecznym powietrzem w domu dzięki naszemu niewielkiemu oczyszczaczowi powietrza, który usuwa 99,97% alergenów i substancji zanieczyszczających w ciągu kilku minut przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki eleganckiemu wyglądowi i inteligentnym elementom sterującym idealnie komponuje się z Twoim domem i stylem życia.
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
Oczyszcza pomieszczenia do 65 m2
Tempo oczyszczania 250 m3/godz. (CADR)
Filtry: wst., NanoProtect HEPA, węgl.
Inteligentny czujnik PM2,5
Szybsze oczyszczanie powietrza w kompaktowej, eleganckiej obudowie (1). Dzięki wydajnej filtracji 250 m3/h (CADR), z łatwością radzi sobie z pomieszczeniami o powierzchni do 65 m2 (2) i może oczyścić pomieszczenie o powierzchni 20 m2 w mniej niż 12 minut (3).
3-warstwowa filtracja złożona z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje do 99,97% cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (4) - mniejszych niż najmniejszy znany wirus!
Ciesz się niezakłóconym, spokojnym snem dzięki naszemu innowacyjnemu oczyszczaczowi powietrza. W trybie nocnym działa na poziomie 20,5 dB(A) (5), to ciszej niż szept. Ponadto podświetlenie wyświetlacza jest przyciemnione, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia.
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4.9
z 5
101
Opinie
99%
poleca ten produkt
Muchał
15/11/2026
Polska
Fajny kompaktowy oczyszczacz
Model znacznie fajniejszy niż AC0850, którego miałem wcześniej. To, co na plus - wyższa wydajność, szybciej reaguje na polecenia aplikacji, cichszy i ma też tryb średniej prędkości. To co na minus - mam wrażenie, że plastiki są bardziej tandetne niż w AC0850, za to też na plus są gumowe nóżki. To co najważniejsze - ten model nie ma błędu, przez który nie był w stanie wystartować w pełnej prędkości na trybie auto (gdy jakość powietrza jest ok) lub sleep - w AC0850 miałem taki problem, wyłączenie i włączenie z apki lub z przycisku, gdy ten np. był w trybie sleep powodowało, że wentylator startował, zwalniał i tak w kółko. Tu tego nie ma. To czego jeszcze się mogę przyczepić - czujnik powietrza na podczerwień, więc dokładność pomiarów jest mocno na słowo i co prawda 250 m3/h już jest ok, ale jakby był ciut większy i miał wydajność 300 m3/h to by było idealnie. Ale i tak jestem zadowolony, wg mnie udany model. Na plus dostępność i cena filtrów i to, że są na rok. Szkoda tylko, że nie ma opcji, by np. wkład węglowy dokupić osobno. Produkt kupiłem z outletu i tu też duży plus - oprócz naprawdę korzystnej ceny, to sprzęt jak nowy, czyściutki i bez żadnych skaz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Oczyszczacz powietrza Philips PureProtect Mini Serii 900
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Oczyszczacz powietrza Philips PureProtect Mini Serii 900
Majkimj
01/11/2026
Polska
Świetny !
Użytkuję oczyszczacz od 4 miesięcy , ilość kurzu w mieszkaniu ewidentnie spadła. Bardzo cichy z prostą obsługą i świetnym wyglądem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Mini Serii 900
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Mini Serii 900
YzaK
06/06/2026
Polska
Maly ale sprytny
Mam PHILIPS AMF970/10,PHILIPS CX5535/11 i ten mały kupiłam dzisiaj jako trzeci, bo ufam tej marce, jest mniejszy kompaktowy, stoi na biurku i świetnie oczyszcza i schładza powietrze, polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Oczyszczacz powietrza Philips PureProtect Mini Serii 900
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Oczyszczacz powietrza Philips PureProtect Mini Serii 900
(1) CADR w porównaniu z poprzednim modelem Philips AC0850
(2) CADR przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022. Odpowiedni obszar oczyszczania obliczono zgodnie ze standardem NRCC-54013.
(3) Obliczenie: pomieszczenie o powierzchni 48 m3, wskaźnik CADR na poziomie 250 m3/godz.
(4) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 um, iUTA)
(5) Ciśnienie akustyczne, IEC 60704, odległość 1,5 m.
(6) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano z użyciem roztoczy, pyłków brzozy i sierści kotów, zgodnie z metodą SOP 350.003 australijskiego instytutu OFI
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, J. Bousquet i ok. 50 innych liderów opinii, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): str. 8–160
(8) Test prędkości redukcji drobnoustrojów przeprowadzony przez laboratorium GMT na przykładzie grypy (H1N1) w komorze testowej o pojemności 30 m3 (tryb turbo, 60 minut)
(9) Przetestowano zgodnie z normą GB21551.3-2010 w niezależnym laboratorium na przykładzie bakterii S. Albus w komorze testowej o pojemności 30 m3 (tryb turbo, 60 minut)
(10) Test współczynnika usuwania drobnoustrojów chorobotwórczych przeprowadzony w laboratorium zewnętrznym. Podczas testu urządzenie pracowało przez 1 godz. w trybie turbo. Komora testowa została zanieczyszczona aerozolami zawierającymi wirusa HCOV-229E. Wirus HCOV-229E nie jest tożsamy z gatunkiem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, choć jest z nim spokrewniony.
(11) Przetestowano w niezależnym laboratorium zgodnie z normą GB/T 18801-2022 (TVOC, toluen i NO2; pomieszczenie o powierzchni 30 m3, tryb Turbo, 120 minut).
(12) Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.