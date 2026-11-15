Model znacznie fajniejszy niż AC0850, którego miałem wcześniej. To, co na plus - wyższa wydajność, szybciej reaguje na polecenia aplikacji, cichszy i ma też tryb średniej prędkości. To co na minus - mam wrażenie, że plastiki są bardziej tandetne niż w AC0850, za to też na plus są gumowe nóżki. To co najważniejsze - ten model nie ma błędu, przez który nie był w stanie wystartować w pełnej prędkości na trybie auto (gdy jakość powietrza jest ok) lub sleep - w AC0850 miałem taki problem, wyłączenie i włączenie z apki lub z przycisku, gdy ten np. był w trybie sleep powodowało, że wentylator startował, zwalniał i tak w kółko. Tu tego nie ma. To czego jeszcze się mogę przyczepić - czujnik powietrza na podczerwień, więc dokładność pomiarów jest mocno na słowo i co prawda 250 m3/h już jest ok, ale jakby był ciut większy i miał wydajność 300 m3/h to by było idealnie. Ale i tak jestem zadowolony, wg mnie udany model. Na plus dostępność i cena filtrów i to, że są na rok. Szkoda tylko, że nie ma opcji, by np. wkład węglowy dokupić osobno. Produkt kupiłem z outletu i tu też duży plus - oprócz naprawdę korzystnej ceny, to sprzęt jak nowy, czyściutki i bez żadnych skaz.