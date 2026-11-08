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Produkcja zakończona

Budzik

AJ110/12

Kompaktowy radiobudzik

Kompaktowy radiobudzik firmy Philips z automatycznym podświetleniem ekranu LCD pozwala w łatwy sposób ustawić godzinę, alarm i kalendarz. Zasilany jedną baterią AA jest idealny w podróży. Powtarzanie budzenia pozwoli Ci zdrzemnąć się na dodatkowe pięć minut.

Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowy radiobudzik

Poręczny rozmiar ułatwiający przenoszenie do pracy lub w podróży

Ten przydatny i nieduży budzik zapewnia funkcje związane z wyświetlaniem godziny i budzeniem. Jest on na tyle mały, że można go postawić w dowolnym miejscu w domu lub w biurze albo wziąć go w podróż.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Proste ustawianie budzenia i godziny

Ustawianie godziny i budzika jest tak proste, że nie musisz już tracić czasu na czytanie instrukcji obsługi. Wystarczy zapoznać się z przyciskami na ekranie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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