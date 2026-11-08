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Produkcja zakończona
AJ110/12
Kompaktowy radiobudzik
Kompaktowy radiobudzik firmy Philips z automatycznym podświetleniem ekranu LCD pozwala w łatwy sposób ustawić godzinę, alarm i kalendarz. Zasilany jedną baterią AA jest idealny w podróży. Powtarzanie budzenia pozwoli Ci zdrzemnąć się na dodatkowe pięć minut.
Ten przydatny i nieduży budzik zapewnia funkcje związane z wyświetlaniem godziny i budzeniem. Jest on na tyle mały, że można go postawić w dowolnym miejscu w domu lub w biurze albo wziąć go w podróż.
Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.
Ustawianie godziny i budzika jest tak proste, że nie musisz już tracić czasu na czytanie instrukcji obsługi. Wystarczy zapoznać się z przyciskami na ekranie.
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