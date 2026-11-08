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AWP950/10
Pij zdrową wodę
Filtr z mineralizatorem wzbogaca oczyszczoną wodę w cenne minerały, przywraca jej pH i poprawia smak.
Do użytku z rozwiązaniami podzlewozmywakowymi
Mineralizator
Filtr węglowy
Filtr kompozytowy 2 w 1 składający się z bawełny filtrującej oraz sprasowanego węgla aktywnego skutecznie pochłania duże cząsteczki, rdzę, pozostałości chloru, kolor, zapach oraz mikroorganizmy.
Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami
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