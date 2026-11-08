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Filtr wymienny

AWP950/10

Pij zdrową wodę

Filtr z mineralizatorem wzbogaca oczyszczoną wodę w cenne minerały, przywraca jej pH i poprawia smak.

Poznaj wszystkie korzyści

Wzbogaca oczyszczoną wodę w cenne minerały

Pij zdrową wodę

  • Do użytku z rozwiązaniami podzlewozmywakowymi

  • Mineralizator

  • Filtr węglowy

Skuteczność równoważna dwóm filtrom

Filtr kompozytowy 2 w 1 składający się z bawełny filtrującej oraz sprasowanego węgla aktywnego skutecznie pochłania duże cząsteczki, rdzę, pozostałości chloru, kolor, zapach oraz mikroorganizmy.

Ochrona przed zanieczyszczeniami wtórnymi

Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie