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Raty 3x0% z Klarna
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Twoje loki w centrum uwagi!
Sublime Ends to nasza pierwsza lokówka opracowana z myślą o ochronie delikatnych końcówek podczas stylizacji. Dzięki naszej wiodącej technologii SplitStop możesz bez obaw tworzyć subtelne loki, więc przestań się ukrywać i znajdź się w centrum uwagi!
Duży wałek 32 mm
Technologia SplitStop
Dodatek keratyny
Cyfrowa regulacja temperatury
Naszym sekretem zapewniającym doskonałą ochronę przed rozdwajaniem się końcówek jest technologia SplitStop. Stanowi ona wyjątkowe połączenie zoptymalizowanej stylizacji z wykorzystaniem temperatury i zminimalizowanego poziomu tarcia, co sprawia, że włosy pozostają zdrowe od cebulek aż po same końce. Temperatura pozostaje przez cały czas zoptymalizowana, bez nagłych wahań, a wałek jest równomiernie rozgrzany. Wałek jest pokryty gładką powłoką ceramiczną, która ogranicza ciągnięcie pasm włosów. Stwórz doskonałe loki ze zdrowszymi, pełnymi życia końcówkami.
Keratyna to podstawowy składnik włosów, który sprawia, że są one mocne, zdrowe i wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o zdrowie włosów.
Cyfrowy wyświetlacz z 8 ustawieniami temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając dostosować temperaturę do typu włosów, aby chronić je przed uszkodzeniem.
4.6
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Zalety
lesklé vlasy po použití
Wady
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Data użycia 2020-04-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Data użycia 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
evaevik
28/05/2017
Česká republika
Tuto žehličku na vlasy ráda doporučuji .
Zaujal mně hezký design,kulma je lehká a díky otočnému kabelu se s ní dobře pracuje.Rychle se zahřeje a může se použít.Válec je 32mm,takže dělá hezké větší vlny.Při každodenním používání nejsou konečky vlasů roztřepené.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
po symulowanym 2-letnim użytkowaniu obejmującym układanie loków w temperaturze 180°C z typowych europejskich włosów bez rozdwojonych końcówek