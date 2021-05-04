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StyleCareLokówka Sublime Ends

BHB868/00

4.6

| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt

Twoje loki w centrum uwagi!

Sublime Ends to nasza pierwsza lokówka opracowana z myślą o ochronie delikatnych końcówek podczas stylizacji. Dzięki naszej wiodącej technologii SplitStop możesz bez obaw tworzyć subtelne loki, więc przestań się ukrywać i znajdź się w centrum uwagi!

Poznaj wszystkie korzyści

Do 95% nierozdwojonych końcówek*

Twoje loki w centrum uwagi!

  • Duży wałek 32 mm

  • Technologia SplitStop

  • Dodatek keratyny

  • Cyfrowa regulacja temperatury

Technologia SplitStop doskonale zapobiega rozdwajaniu się końcówek

Technologia SplitStop doskonale zapobiega rozdwajaniu się końcówek

Naszym sekretem zapewniającym doskonałą ochronę przed rozdwajaniem się końcówek jest technologia SplitStop. Stanowi ona wyjątkowe połączenie zoptymalizowanej stylizacji z wykorzystaniem temperatury i zminimalizowanego poziomu tarcia, co sprawia, że włosy pozostają zdrowe od cebulek aż po same końce. Temperatura pozostaje przez cały czas zoptymalizowana, bez nagłych wahań, a wałek jest równomiernie rozgrzany. Wałek jest pokryty gładką powłoką ceramiczną, która ogranicza ciągnięcie pasm włosów. Stwórz doskonałe loki ze zdrowszymi, pełnymi życia końcówkami.

Dodatek keratyny zapewnia lepszą pielęgnację

Dodatek keratyny zapewnia lepszą pielęgnację

Keratyna to podstawowy składnik włosów, który sprawia, że są one mocne, zdrowe i wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o zdrowie włosów.

8 cyfrowych ustawień temperatury zapewnia pełną kontrolę

Cyfrowy wyświetlacz z 8 ustawieniami temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając dostosować temperaturę do typu włosów, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Po použití jsou vlasy krásně leskle

S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá

Zalety

lesklé vlasy po použití

Wady

při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Data użycia 2020-04-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Data użycia 2020-04-04

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jsem maximálně spokojená.

Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

28/05/2017

Česká republika

Česká republika

Tuto žehličku na vlasy ráda doporučuji .

Zaujal mně hezký design,kulma je lehká a díky otočnému kabelu se s ní dobře pracuje.Rychle se zahřeje a může se použít.Válec je 32mm,takže dělá hezké větší vlny.Při každodenním používání nejsou konečky vlasů roztřepené.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends

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Przypisy

  1. po symulowanym 2-letnim użytkowaniu obejmującym układanie loków w temperaturze 180°C z typowych europejskich włosów bez rozdwojonych końcówek