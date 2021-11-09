Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Niewielkie wymiary, duża moc i pielęgnacja jonowa
Ta suszarka ma moc 2000 W, małą i lekką konstrukcję, dzięki czemu jest wygodna w użyciu i zapewnia wydajne suszenie. Dzięki zastosowaniu jonów włosy są gładkie, proste, lśniące i piękne.
DryCare Essential
Jonowa
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. Rezultat to gładkie i proste włosy o pięknym blasku.
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
Ta suszarka do włosów o mocy 2000 W generuje strumień powietrza o idealnym natężeniu oraz doskonałą moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Przejdź do części zamiennych i akcesoriów
4.8
z 5
48
Opinie
98%
poleca ten produkt
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Zalety
Потужний зручний
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data użycia 2019-11-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data użycia 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Zalety
функционал и качество
Wady
не найдено
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data użycia 2021-07-07
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data użycia 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Zalety
Більшого для домашнього використання й не треба
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data użycia 2019-10-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен
Data użycia 2019-10-26