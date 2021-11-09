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DryCare EssentialSuszarka do włosów

BHD030/00

4.8

| (48) Opinie | 98% poleca ten produkt

Niewielkie wymiary, duża moc i pielęgnacja jonowa

Ta suszarka ma moc 2000 W, małą i lekką konstrukcję, dzięki czemu jest wygodna w użyciu i zapewnia wydajne suszenie. Dzięki zastosowaniu jonów włosy są gładkie, proste, lśniące i piękne.

Poznaj wszystkie korzyści

Niewielkie wymiary, duża moc i pielęgnacja jonowa

  • DryCare Essential

  • Jonowa

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. Rezultat to gładkie i proste włosy o pięknym blasku.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.

Moc 2000 W zapewniająca szybkie suszenie

Moc 2000 W zapewniająca szybkie suszenie

Ta suszarka do włosów o mocy 2000 W generuje strumień powietrza o idealnym natężeniu oraz doskonałą moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

48

Opinie

98%

poleca ten produkt

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Zalety

Потужний зручний

Wady

Немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data użycia 2019-11-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data użycia 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Zalety

функционал и качество

Wady

не найдено

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data użycia 2021-07-07

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data użycia 2021-07-07

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний і надійний

Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!

Zalety

Більшого для домашнього використання й не треба

Wady

Немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data użycia 2019-10-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD030/00 Фен

Data użycia 2019-10-26

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie