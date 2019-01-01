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Zapłać później z PayPo
Doskonała wydajność, wspaniały blask
Suszarka Philips DryCare Pro AC jest wyposażona w nowy silnik AC, który sprawia, że powietrze porusza się z prędkością 105 km/h, zapewniając szybkie i profesjonalne rezultaty. Dzięki 4-krotnie większej ilości jonów niż w pozostałych modelach suszarek Philips włosy są bardziej błyszczące i wyglądają lepiej.
2300 W
Silnik AC
105 km/h
Zafunduj swoim włosom dodatkową pielęgnację jonową. Ta suszarka emituje 4-krotnie więcej naładowanych ujemnie jonów niż inne suszarki firmy Philips. Rezultatem są lśniące, gładkie włosy. Nadaj im blasku!
Otwór nasadki o szerokości 7 mm skupia strumień powietrza, umożliwiając precyzyjne modelowanie konkretnych obszarów. To doskonała nasadka do czesania podczas suszenia i modelowania.
Funkcja niezbędna dla profesjonalistów — nowy przełącznik zimnego nadmuchu nie wymaga ciągłego naciskania; wystarczy go wcisnąć. Zapewnia intensywny nadmuch zimnego powietrza pozwalający utrwalić fryzurę tuż po ułożeniu.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.9
z 5
140
Opinie
98%
poleca ten produkt
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD177/00 Suszarka Pro