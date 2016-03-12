Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Łatwe tworzenie pięknych, naturalnych loków
Lokówka Easy Natural firmy Philips pozwala w prosty sposób stworzyć piękne loki nawet z tyłu głowy. Dzięki wyjątkowej konstrukcji w kształcie tulipana i specjalnym płytkom pasma włosów są przytrzymywane podczas układania, co umożliwia zakręcenie loków jednym prostym ruchem.
Kształt tulipana
Dotknij, aby zacisnąć i stworzyć loki
Ochrona przed wysoką temperaturą
Niewielka waga i kompaktowe wymiary
Lokówka Easy Natural firmy Philips o wyjątkowej konstrukcji w kształcie tulipana umożliwia tworzenie loków wyglądających tak naturalnie, jakby ich ułożenie nie wymagało żadnego wysiłku.
Zacisk i płytki grzejne lokówki Easy Natural firmy Philips automatycznie przytrzymują pasma włosów podczas układania, dzięki czemu można zakręcić loki pojedynczym ruchem jedną ręką.
Płytki grzejne mają zabezpieczenie przed dotknięciem, więc nie trzeba się martwić o przypadkowe oparzenia.
4.6
z 5
18
Opinie
89%
poleca ten produkt
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Alika87
25/11/2015
Polska
Świetna !
Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Testowano w 2014 r.