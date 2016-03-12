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Produkcja zakończona

Lokówka Easy Natural

BHH777/00

4.6

| (18) Opinie | 89% poleca ten produkt

Łatwe tworzenie pięknych, naturalnych loków

Lokówka Easy Natural firmy Philips pozwala w prosty sposób stworzyć piękne loki nawet z tyłu głowy. Dzięki wyjątkowej konstrukcji w kształcie tulipana i specjalnym płytkom pasma włosów są przytrzymywane podczas układania, co umożliwia zakręcenie loków jednym prostym ruchem.

Poznaj wszystkie korzyści

Nawet z tyłu głowy

Łatwe tworzenie pięknych, naturalnych loków

  • Kształt tulipana

  • Dotknij, aby zacisnąć i stworzyć loki

  • Ochrona przed wysoką temperaturą

  • Niewielka waga i kompaktowe wymiary

Wyjątkowy kształt ułatwiający tworzenie pięknych, naturalnych loków

Wyjątkowy kształt ułatwiający tworzenie pięknych, naturalnych loków

Lokówka Easy Natural firmy Philips o wyjątkowej konstrukcji w kształcie tulipana umożliwia tworzenie loków wyglądających tak naturalnie, jakby ich ułożenie nie wymagało żadnego wysiłku.

Automatyczny zacisk umożliwiający układanie fryzury jedną ręką

Automatyczny zacisk umożliwiający układanie fryzury jedną ręką

Zacisk i płytki grzejne lokówki Easy Natural firmy Philips automatycznie przytrzymują pasma włosów podczas układania, dzięki czemu można zakręcić loki pojedynczym ruchem jedną ręką.

Ochrona przed przypadkowymi oparzeniami

Ochrona przed przypadkowymi oparzeniami

Płytki grzejne mają zabezpieczenie przed dotknięciem, więc nie trzeba się martwić o przypadkowe oparzenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

18

Opinie

89%

poleca ten produkt

2
1

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural

25/11/2015

Polska

Polska

Świetna !

Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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Przypisy

  1. Testowano w 2014 r.