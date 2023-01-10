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StraightCareProstownica Sublime Ends

BHS677/00

4.8

| (163) Opinie | 97% poleca ten produkt

Twoje włosy w centrum uwagi!

Najwyższej jakości prostownica Sublime Ends to nasz pierwszy model opracowany z myślą o ochronie delikatnych końcówek. Dzięki technologii SplitStop i ruchomym płytkom możesz mieć pięknie wystylizowane włosy ze zdrowo wyglądającymi końcówkami!

Poznaj wszystkie korzyści

Do 95% nierozdwojonych końcówek*

Twoje włosy w centrum uwagi!

  • z technologią SplitStop

  • zapobiega rozdwajaniu się końcówek

  • Podwójna pielęgnacja jonowa

  • Dodatek keratyny

Technologia SplitStop doskonale zapobiega rozdwajaniu się końcówek

Technologia SplitStop doskonale zapobiega rozdwajaniu się końcówek

Naszym sekretem zapewniającym doskonałą ochronę przed rozdwajaniem się końcówek jest technologia SplitStop. Stanowi ona wyjątkowe połączenie czujnika UniTemp i naszych zaawansowanych ruchomych płytek ceramicznych. Czujnik UniTemp chroni włosy przed działaniem nadmiernie wysokiej temperatury, a płytki grzejne gwarantują minimalne tarcie, doskonale zapobiegając rozdwajaniu się końcówek.

Czujnik UniTemp zapewnia niższą temperaturę podczas stylizacji włosów

Czujnik UniTemp zapewnia niższą temperaturę podczas stylizacji włosów

Czujnik UniTemp chroni włosy przed działaniem nadmiernego ciepła, zapewniając bardziej stałą temperaturę w celu uzyskania lepszej wydajności: teraz możesz osiągnąć taki sam efekt przy temperaturze niższej o 20°C**. Stwórz idealny styl ze zdrowymi, pełnymi życia końcówkami.

Dodatek keratyny zapewnia lepszą pielęgnację

Dodatek keratyny zapewnia lepszą pielęgnację

Keratyna to podstawowy składnik włosów, który sprawia, że są one mocne, zdrowe i wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o zdrowie włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

163

Opinie

97%

poleca ten produkt

2

10/01/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepsza !

Prostownica jest super . Włosy są gładkie i delikatne . Okrągły wygląd pomaga robić piękne fale . Szybko się nagrzewa.

Zalety

Nie uszkadza włosów

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

Data użycia 2021-12-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

Data użycia 2021-12-10

20/12/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prostownica

Polecam bardzo fajny produkt estetycznie wykonana, szybko się nagrzewa i jest poreczna

Zalety

Lekka, poręczna i w rozsądnej cenie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends

Data użycia 2022-11-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends

Data użycia 2022-11-20

23/04/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prostownica warta swojej ceny

Dobrze prostuje włosy nie niszcząc ich. Lekka i prosta w obsłudze, dobra jakość materiałów

Zalety

Dobra jakość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

Data użycia 2021-12-23

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends

Data użycia 2021-12-23

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Przypisy

  1. po symulacji 2-letniego użytkowania obejmującego prostowanie w temperaturze 200°C typowych europejskich włosów bez rozdwojonych końcówek

  2. temperatura włosów i test konsumencki w porównaniu do modelu HP8344