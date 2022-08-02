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BRE735/00
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Jak założyć nasadkę do przycinania na trymer Philips do okolic bikini?
Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?
Jak ładować depilator Philips?
Jak używać nasadek do depilatora Philips?
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