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Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT3900B/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Muzyka nigdy się nie kończy

Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka nigdy się nie kończy

  • moc 4 W, 8 godz. pracy

  • Daleki zasięg łączności Bluetooth

  • Wodoodporna konstrukcja odporna na pył

  • Dołączony pasek USB

Membrany basowe zapewniają dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów

Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk z kompaktowego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni. Gwarantuje jednocześnie dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Silne połączenie Bluetooth w odległości do 30 m

Silne połączenie Bluetooth w odległości do 30 m

Poruszaj się swobodnie ze swoim smartfonem, nie rezygnując ze słuchania muzyki. Głośnik EverPlay zapewnia niesamowicie stabilną łączność Bluetooth w odległości do 30 m, czyli 3 razy większej niż standardowe modele. Głośniki są wyposażone w antenę o wysokiej czułości i filtr częstotliwości radiowej, aby zminimalizować szumy w tle.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Zalety

За

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Data użycia 2020-04-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Data użycia 2020-04-20

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie