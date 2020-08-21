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Produkcja zakończona
BT3900B/00
Muzyka nigdy się nie kończy
Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.
moc 4 W, 8 godz. pracy
Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja odporna na pył
Dołączony pasek USB
Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk z kompaktowego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni. Gwarantuje jednocześnie dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.
Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
Poruszaj się swobodnie ze swoim smartfonem, nie rezygnując ze słuchania muzyki. Głośnik EverPlay zapewnia niesamowicie stabilną łączność Bluetooth w odległości do 30 m, czyli 3 razy większej niż standardowe modele. Głośniki są wyposażone w antenę o wysokiej czułości i filtr częstotliwości radiowej, aby zminimalizować szumy w tle.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Zalety
За
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Data użycia 2020-04-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Data użycia 2020-04-20