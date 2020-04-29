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Produkcja zakończona
BT6900B/00
Muzyka nigdy się nie kończy
Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.
10 W, 10 godz.
Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja odporna na pył
Opcja szybkiego ładowania
Pokrywający głośnik materiał DuraFit zapewnia zarówno korzyści funkcjonalne, jak i estetyczne. Dzięki gumowym górnym powłokom oraz tkaninie z akcentami kolorystycznymi ten antypoślizgowy, odporny na zadrapania materiał zapewnia dodatkową ochronę, podczas gdy unikalna siateczka o wzorze w romby podkreśla nowoczesny, wyrafinowany styl.
Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk z kompaktowego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni. Gwarantuje jednocześnie dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Zalety
Dobra jakość dźwięku
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-10-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Zalety
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data użycia 2019-11-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data użycia 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless