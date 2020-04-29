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Produkcja zakończona

Przenośny głośnik bezprzewodowy

BT6900B/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Muzyka nigdy się nie kończy

Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka nigdy się nie kończy

  • 10 W, 10 godz.

  • Daleki zasięg łączności Bluetooth

  • Wodoodporna konstrukcja odporna na pył

  • Opcja szybkiego ładowania

Wysoce wydajny materiał DuraFit

Wysoce wydajny materiał DuraFit

Pokrywający głośnik materiał DuraFit zapewnia zarówno korzyści funkcjonalne, jak i estetyczne. Dzięki gumowym górnym powłokom oraz tkaninie z akcentami kolorystycznymi ten antypoślizgowy, odporny na zadrapania materiał zapewnia dodatkową ochronę, podczas gdy unikalna siateczka o wzorze w romby podkreśla nowoczesny, wyrafinowany styl.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Membrany basowe zapewniają dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów

Głośnik EverPlay zapewnia potężny dźwięk z kompaktowego urządzenia za pomocą membrany basowej o dużej powierzchni. Gwarantuje jednocześnie dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Zalety

Dobra jakość dźwięku

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-10-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Zalety

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Data użycia 2019-11-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Data użycia 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie