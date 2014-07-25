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Produkcja zakończona
BTM2280/12
Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza
Słuchaj muzyki z urządzeń przenośnych w domu. Mikrowieża Philips jest wyposażona w złącze USB Direct i wejście audio, a także w funkcję bezprzewodowej transmisji dźwięku dzięki technologii Bluetooth. To doskonały sposób na delektowanie się muzyką bez żadnych problemów.
Bluetooth®
20 W
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.
3.9
z 5
8
Opinie
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Hudební mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Hudební mikrosystém