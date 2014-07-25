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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM2280/12

3.9

| (8) Opinie

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

Słuchaj muzyki z urządzeń przenośnych w domu. Mikrowieża Philips jest wyposażona w złącze USB Direct i wejście audio, a także w funkcję bezprzewodowej transmisji dźwięku dzięki technologii Bluetooth. To doskonały sposób na delektowanie się muzyką bez żadnych problemów.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

  • Bluetooth®

  • 20 W

Maksymalna moc wyjściowa 20 W RMS

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

8

Opinie

2

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Mikrowieża

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Hudební mikrosystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2280 Hudební mikrosystém

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie