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Produkcja zakończona
BTM2360/12
Większa moc muzyki
Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyty MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają niezwykle mocne brzmienie basów, a maksymalna moc wyjściowa 70 W gwarantuje potężny dźwięk.
Bluetooth®
Port USB do ładowania
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
3.9
z 5
8
Opinie
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Microsistem muzical
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Microsistem muzical