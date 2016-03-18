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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM2360/12

3.9

| (8) Opinie

Większa moc muzyki

Słuchaj całej swojej cyfrowej kolekcji muzycznej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyty MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają niezwykle mocne brzmienie basów, a maksymalna moc wyjściowa 70 W gwarantuje potężny dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa moc muzyki

  • Bluetooth®

  • Port USB do ładowania

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

8

Opinie

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Microsistem muzical

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2360 Microsistem muzical

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie