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Philips Avent Breast PumpsTrzon do membrany

CP9285/97

Zapewnia odpowiednią siłę ssania w ręcznym laktatorze

Trzon w połączeniu z silikonową membraną wytwarza podciśnienie potrzebne do ręcznego odciągania pokarmu

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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

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SCF430/10

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Zapewnia odpowiednią siłę ssania w ręcznym laktatorze

  • Biały

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 