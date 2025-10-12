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CP9285/97
Zapewnia odpowiednią siłę ssania w ręcznym laktatorze
Trzon w połączeniu z silikonową membraną wytwarza podciśnienie potrzebne do ręcznego odciągania pokarmu
Biały
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.