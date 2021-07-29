Myślę że to must have każdej przyszłej mamy jeśli chodzi o wyprawkę. Zdecydowałam się na laktator ręczny Philips Natural Motion z myślą o pomocy w kryzysowych sytuacjach i się nie zawiodłam. Pomógł mi w sytuacjach za dużej ilości pokarmu przed karmieniem oraz gdy musiałam wyjść na dłuższą chwilę. Laktator ręczny philips avent posiada lejek, który dostosowuje się do większości brodawek i jest bardzo delikatny dla skóry dzięki silikonowej nakładce, pokarm nie wycieka z żadnej strony, co jest bardzo ważne dla mnie oraz dzięki tej nakładce nie ma problemu ze złym ułożeniem na piersi. Odciąganie jest zupełnie bezbolesne. Model natural motion inspirowany jest ssaniem dziecka, więc mleczko wypływa szybko i można odpowiednio dostosować rytm i podciśnienie podczas odciągania w bardzo wygodnej pozycji, nie trzeba się specjalnie pochylać. Laktator składa się z kilku elementów, które w łatwy sposób można rozmontować i wyczyścić zarówno ręcznie jak i w zmywarce oraz zabrać ze sobą np. w podróż, gdyż jest bardzo lekki i zajmuje niewiele miejsca. Laktator można zakupić w zestawie z butelką do karmienia bądź pojemniczkami do przechowywania i adapterem ze smoczkiem, co ułatwia przechowywanie pokarmu w zamkniętym pojemniku w lodówce. Dla mnie taka wersja sprawdziła się świetnie, a i koszt co do jakości jest adekwatny. Polecam każdej mamusi