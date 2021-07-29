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  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu
  • Wygodne odciąganie w każdym miejscu

Philips Avent Pojedynczy laktatorLaktator ręczny

SCF430/10

4.9
| (328) Opinie | 98% poleca ten produkt
Wygodne odciąganie w każdym miejscu
delikatny, przenośny laktator ręczny Philips Avent z technologią Natural Motion, inspirowaną naturalnym ssaniem dziecka. Zapewnia szybki i efektywny wypływ pokarmu, umożliwiając łatwą regulację rytmu i podciśnienia. Uniwersalne dopasowanie do większości brodawek.
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Pojedynczy laktator Laktator ręczny

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Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ pokarmu

Wygodne odciąganie w każdym miejscu

  • Łatwe odciąganie pokarmu i karmienie

  • Zestaw standardowy

  • Technologia wymasowująca pokarm Natural Motion

Umożliwia szybkie odciąganie pokarmu

Umożliwia szybkie odciąganie pokarmu

Dzięki unikatowej technologii wymasowującej NaturalMotion, która odzwierciedla naturalny proces ssania piersi przez dziecko, wypływ pokarmu zaczyna się szybciej. Delikatne przyssanie, idealna intensywność masażu oraz odpowiednia moc ssania sprawiają, że laktator jest skuteczny.

Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%* rozmiarów piersi.

Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny:

Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny:

Jeśli Twój noworodek stale nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas sesji karmienia lub ma trudności w pobieraniu mleka, zmień smoczek na smoczek o większym przepływie. W przypadku utrzymujących się problemów z karmieniem należy zasięgnąć porady lekarza.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

328

Opinie

98%

poleca ten produkt

29/07/2021

Polska

Polska

Polecam laktator

Zdecydowanie polecam ten laktator . Jestem osobą która cały czas używała laktatora elektrycznego , dlatego z dużą niepewnością podchodziłam do odciągania pokarmu laktatorem ręcznym. Od pierwszego użycia bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Sprzęt ten z dużą łatwością odciąga pokarm co jednocześnie nie wiąże się z jakimś duży wysiłkiem z mojej strony. Świetnie przylega do brodawki. Fajnie sprawdza się w podróży i w momencie gdy nie mamy możliwość podliczyć lakakota elektrycznego do prądu . Jest bardzo poręczny więc ze spokojem zmieścić się w większości torebek . Polecam

Zalety

Poreczny, łatwo ściąga pokarm,

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny

27/07/2021

Polska

Polska

Idealny laktator dla każdej mamy

Idealny laktator dla każdej mamy, ponieważ dostosowuje się do każdej brodawki. W łatwy i szybki sposób możemy odciągnąć większą ilość mleczka dla naszego malycha. Doskonale sprawdza się do ulzenia piersiom podczas nawału. Łatwa obsługa nie sprawi nikomu problemy.

Zalety

Łatwość w użytkowaniu i obsłudze, dostosowanie do brodawki, Cichy w obsłudze, lekki i poręczny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny

26/07/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie!

Niesamowite, że ręczny laktator może tak dobrze, szybko i łatwo odciągać pokarm. Małe rozmiary i prosta budowla pozwalają bez trudu zabrać laktator ze sobą w podróż oraz zadbać o jego odpowiednią higienę. Jednak za największy plus uważam nakładkę, która ma kontakt z piersią. Jest niezwykle miękka, a co najważniejsze uniwersalna, co oznacza, że dostosowuje się do kształtu i wielkości każdej piersi. Przy poprzednim używanym przeze mnie laktatorze musiałam znaleźć, zamówić i poczekać na dostawę pasujących do moich piersi lejków, był to problem, którego tutaj nie doświadczyłam.

Zalety

mały, lekki, łatwy w czyszczeniu, uniwersalna i miękka nakładka pasująca do każdej piersi

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Na podstawie: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 kwietnia 2019, ((109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, maj 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

  3. Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011