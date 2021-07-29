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Ten produkt
Pojedynczy laktator
Laktator ręczny
212,00 zł
Wkładki laktacyjne
Jednorazowe
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Wkładki laktacyjne
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Wkładki laktacyjne
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Pojemniki do przechowywania
10 sztuk z adapterem
71,00 zł
Pojemniki do przechowywania
5 sztuk
34,00 zł
Pojemniki do przechowywania
20 sztuk z łyżeczką
100,00 zł
212,00 zł
Łatwe odciąganie pokarmu i karmienie
Zestaw standardowy
Technologia wymasowująca pokarm Natural Motion
Dzięki unikatowej technologii wymasowującej NaturalMotion, która odzwierciedla naturalny proces ssania piersi przez dziecko, wypływ pokarmu zaczyna się szybciej. Delikatne przyssanie, idealna intensywność masażu oraz odpowiednia moc ssania sprawiają, że laktator jest skuteczny.
Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%* rozmiarów piersi.
Jeśli Twój noworodek stale nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas sesji karmienia lub ma trudności w pobieraniu mleka, zmień smoczek na smoczek o większym przepływie. W przypadku utrzymujących się problemów z karmieniem należy zasięgnąć porady lekarza.
4.9
z 5
328
Opinie
98%
poleca ten produkt
Ewelina.K
29/07/2021
Polska
Polecam laktator
Zdecydowanie polecam ten laktator . Jestem osobą która cały czas używała laktatora elektrycznego , dlatego z dużą niepewnością podchodziłam do odciągania pokarmu laktatorem ręcznym. Od pierwszego użycia bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Sprzęt ten z dużą łatwością odciąga pokarm co jednocześnie nie wiąże się z jakimś duży wysiłkiem z mojej strony. Świetnie przylega do brodawki. Fajnie sprawdza się w podróży i w momencie gdy nie mamy możliwość podliczyć lakakota elektrycznego do prądu . Jest bardzo poręczny więc ze spokojem zmieścić się w większości torebek . Polecam
Zalety
Poreczny, łatwo ściąga pokarm,
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny
Mom_of_mary
27/07/2021
Polska
Idealny laktator dla każdej mamy
Idealny laktator dla każdej mamy, ponieważ dostosowuje się do każdej brodawki. W łatwy i szybki sposób możemy odciągnąć większą ilość mleczka dla naszego malycha. Doskonale sprawdza się do ulzenia piersiom podczas nawału. Łatwa obsługa nie sprawi nikomu problemy.
Zalety
Łatwość w użytkowaniu i obsłudze, dostosowanie do brodawki, Cichy w obsłudze, lekki i poręczny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny
MalfYnka
26/07/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie!
Niesamowite, że ręczny laktator może tak dobrze, szybko i łatwo odciągać pokarm. Małe rozmiary i prosta budowla pozwalają bez trudu zabrać laktator ze sobą w podróż oraz zadbać o jego odpowiednią higienę. Jednak za największy plus uważam nakładkę, która ma kontakt z piersią. Jest niezwykle miękka, a co najważniejsze uniwersalna, co oznacza, że dostosowuje się do kształtu i wielkości każdej piersi. Przy poprzednim używanym przeze mnie laktatorze musiałam znaleźć, zamówić i poczekać na dostawę pasujących do moich piersi lejków, był to problem, którego tutaj nie doświadczyłam.
Zalety
mały, lekki, łatwy w czyszczeniu, uniwersalna i miękka nakładka pasująca do każdej piersi
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojedynczy laktator SCF430/10 Laktator ręczny
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Na podstawie: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 kwietnia 2019, ((109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, maj 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).
Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011