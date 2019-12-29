Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SCF395/31
SCF397/31
SCF396/31
SCF391/11
SCF430/10
SCF430/16
SCF430/20
Nadają się do lodówki i zamrażalki
Można myć w zmywarce
Bezpieczne, bez BPA
W zestawie łyżeczka
20szt: 10szt po 180ml, 10szt po 240ml
Pojemniki Philips Avent posiadają szczelne pokrywki, które zapewniają ochronę i wygodę podczas przechowywania oraz transportu.
Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania ułatwiają kontrolę dat i zawartości, pomagając w zachowaniu porządku i świeżości przechowywanych pokarmów.
Pojemniki Philips Avent można wygodnie wkładać jeden w drugi, co pozwala zachować porządek w lodówce i zamrażarce. Idealne rozwiązanie dla rodziców ceniących organizację i przestrzeń.
4.8
z 5
46
Opinie
95%
poleca ten produkt
2017martina
29/12/2019
Česká republika
Część promocji
Supr! Doporučuji!
Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.
Zalety
snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu
Wady
zatím nic
Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Hannah1980
27/12/2019
Česká republika
Część promocji
Vyrobek je skvělý
Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.
Zalety
Praktičnost
Wady
O zadne nevim
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Lucynka
19/12/2019
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Praktické úložné pohárky
Tyto praktické úložné pohárky jsou nepostradatelné hlavně pro všechny maminky. Hodí se na příkrmy, na polévky na ovoce i na cokoliv jiného. Jsou super, že můžou být jak v lednici, tak v mrazáku. Oceňuji otáčivý uzávěr, který je bezpečnější pro děti a neotevřou jej tak snadno. Oceňuji také, že skvěle těsní a nikdy nevyteče obsah do tašky či kabelky.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.