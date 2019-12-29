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  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży

Philips Avent Pojemniki do przechowywania20 sztuk z łyżeczką

SCF721/20

4.8
| (46) Opinie | 95% poleca ten produkt
Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
Pojemniki Philips Avent różnej wielkości z łyżeczką do przechowywania mleka i pokarmu to uniwersalne i wygodne rozwiązanie, stworzone z myślą o rozwoju dziecka. Idealne do przechowywania i karmienia – wszystko w jednym pojemniku. Wielorazowe, łatwe do sterylizacji i kompatybilne z laktatorami oraz smoczkami Philips Avent. Jeden zestaw, wiele możliwości!
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Produkty kompatybilne
Pojedynczy Laktator NaturalMotion

Pojedynczy Laktator NaturalMotion
Laktator elektryczny

SCF395/31

Podwójny Laktator NaturalMotion

Podwójny Laktator NaturalMotion
Laktator elektryczny

SCF397/31

Bezprzewodowy Laktator NaturalMotion

Bezprzewodowy Laktator NaturalMotion
Laktator elektryczny

SCF396/31

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Zaawansowany elektryczny laktator

SCF391/11

Pojedynczy laktator

Pojedynczy laktator
Laktator ręczny

SCF430/10

Laktator ręczny

Laktator ręczny

SCF430/16

Laktator ręczny

Laktator ręczny

SCF430/20

Ze szczelną pokrywką

Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży

  • Nadają się do lodówki i zamrażalki

  • Można myć w zmywarce

  • Bezpieczne, bez BPA

  • W zestawie łyżeczka

  • 20szt: 10szt po 180ml, 10szt po 240ml

Bezpieczne przechowywanie i transport

Bezpieczne przechowywanie i transport

Pojemniki Philips Avent posiadają szczelne pokrywki, które zapewniają ochronę i wygodę podczas przechowywania oraz transportu.

Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania

Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania

Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania ułatwiają kontrolę dat i zawartości, pomagając w zachowaniu porządku i świeżości przechowywanych pokarmów.

Porządek w lodówce i zamrażarce

Porządek w lodówce i zamrażarce

Pojemniki Philips Avent można wygodnie wkładać jeden w drugi, co pozwala zachować porządek w lodówce i zamrażarce. Idealne rozwiązanie dla rodziców ceniących organizację i przestrzeń.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

46

Opinie

95%

poleca ten produkt

3

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Supr! Doporučuji!

Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.

Zalety

snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu

Wady

zatím nic

Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyrobek je skvělý

Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.

Zalety

Praktičnost

Wady

O zadne nevim

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Praktické úložné pohárky

Tyto praktické úložné pohárky jsou nepostradatelné hlavně pro všechny maminky. Hodí se na příkrmy, na polévky na ovoce i na cokoliv jiného. Jsou super, že můžou být jak v lednici, tak v mrazáku. Oceňuji otáčivý uzávěr, který je bezpečnější pro děti a neotevřou jej tak snadno. Oceňuji také, že skvěle těsní a nikdy nevyteče obsah do tašky či kabelky.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 