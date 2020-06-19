Wyszukiwane terminy

      Philips Avent Laktator ręczny

      SCF430/20

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Proste odciąganie pokarmu

      Przenośny laktator ręczny Philips Avent z technologią Natural Motion, zainspirowaną ssaniem dziecka w celu szybkiego odciągnięcia pokarmu. Pasuje do wszystkich brodawek i można łatwo regulować rytm i podciśnienie. Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny. Zobacz więcej poniżej

      Technologia Natural Motion zapewnia szybszy wypływ pokarmu

      • Zestaw standardowy
      Pomaga stymulować przepływ mleka

      Pomaga stymulować przepływ mleka

      Innowacyjna silikonowa tarcza, zainspirowana wyjątkowym ruchem ssącym dziecka, stymuluje sutek, aby ułatwić szybki wypływ mleka. Zapewnia wygodne i skuteczne odciąganie pokarmu.

      Miękka i dostosowująca się silikonowa nakładka

      Miękka i dostosowująca się silikonowa nakładka

      Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do każdej anatomii ciała. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

      Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

      Idealny do okazjonalnego odciągania pokarmu, zawsze i wszędzie

      Idealny do okazjonalnego odciągania pokarmu, zawsze i wszędzie

      Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora umożliwiają jego łatwe przechowywanie i przenoszenie oraz prostsze i bardziej dyskretne odciąganie pokarmu w podróży.

      Łatwy sposób na wywołanie wypływu pokarmu przed lub pomiędzy karmieniami

      Łatwy sposób na wywołanie wypływu pokarmu przed lub pomiędzy karmieniami

      Wyjątkowy przenośny laktator ręczny — idealny dla matek, które muszą delikatnie odciągnąć pokarm w podróży lub przed karmieniem piersią.

      Dostosuj rytm i intensywność odciągania

      Dostosuj rytm i intensywność odciągania

      Dostosuj rytm i intensywność odciągania do swoich potrzeb i naturalnego wypływu mleka, zapewniając sobie maksymalny komfort.

      Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu

      Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu

      Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia siedzenie prosto, bez konieczności pochylania się do przodu.

      Łatwe czyszczenie i składanie

      Łatwe czyszczenie i składanie

      Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie.

      Odciąganie pokarmu i karmienie

      Odciąganie pokarmu i karmienie

      Aby nakarmić dziecko odciągniętym pokarmem, wystarczy przymocować smoczek do butelki. Jeśli chcesz zachować mleko na później, zamknij butelkę za pomocą dołączonej przykrywki uszczelniającej.

      Specyfikacja techniczna

      • Zawartość zestawu

        Jednorazowe wkładki laktacyjne
        4  szt.
        Pokrywka zamykająca
        1  szt.
        Osłona nasadki
        1  szt.
        Zestaw do odciągania pokarmu z uchwytem
        1  szt.
        Woreczki na mleko
        5 szt.
        Butelka 4 uncje
        1 szt.
        Smoczek wolny
        1 szt.

      • Funkcje

        Miękka i dostosowująca się nakładka
        Delikatna stymulacja
      • Na podstawie: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 kwietnia 2019, ((109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
      • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, maj 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).
      • Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011
