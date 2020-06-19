Wyszukiwane terminy
Przenośny laktator ręczny Philips Avent z technologią Natural Motion, zainspirowaną ssaniem dziecka w celu szybkiego odciągnięcia pokarmu. Pasuje do wszystkich brodawek i można łatwo regulować rytm i podciśnienie. Wybór odpowiedniego smoczka jest ważny. Zobacz więcej poniżejZobacz wszystkie korzyści
Innowacyjna silikonowa tarcza, zainspirowana wyjątkowym ruchem ssącym dziecka, stymuluje sutek, aby ułatwić szybki wypływ mleka. Zapewnia wygodne i skuteczne odciąganie pokarmu.
Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do każdej anatomii ciała. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).
Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.
Niewielkie rozmiary i mała waga laktatora umożliwiają jego łatwe przechowywanie i przenoszenie oraz prostsze i bardziej dyskretne odciąganie pokarmu w podróży.
Wyjątkowy przenośny laktator ręczny — idealny dla matek, które muszą delikatnie odciągnąć pokarm w podróży lub przed karmieniem piersią.
Dostosuj rytm i intensywność odciągania do swoich potrzeb i naturalnego wypływu mleka, zapewniając sobie maksymalny komfort.
Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia siedzenie prosto, bez konieczności pochylania się do przodu.
Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie.
Aby nakarmić dziecko odciągniętym pokarmem, wystarczy przymocować smoczek do butelki. Jeśli chcesz zachować mleko na później, zamknij butelkę za pomocą dołączonej przykrywki uszczelniającej.
