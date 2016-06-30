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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Nadzwyczajny komfort i wyjątkowa pewność
Jednorazowe wkładki laktacyjne Philips Avent ułatwiają karmienie piersią. Faktura plastra miodu, niezwykle cienkie i chłonne wnętrze oraz oddychająca struktura zapobiegająca przeciekaniu — wszystko to zapewnia uczucie suchości i komfortu przez całą dobę.
SCF395/31
SCF397/31
SCF396/31
SCF391/11
SCF430/10
SCF430/16
SCF430/20
SCD292/01
Faktura plastra miodu
Chłonne, ale oddychające
Stabilne, dzięki taśmie
Pakowane oddzielnie
60 sztuk w opakowaniu
Wyjątkowo cienkie o wyprofilowanym kształcie. Taśma utrzymuje wkładki na miejscu.
Nie zsuwają się dzięki taśmie klejącej, która utrzymuje wkładki w odpowiednim miejscu.
Opracowane we współpracy z położną i poradnią laktacyjną, które od 20 lat wspierają mamy w karmieniu piersią.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.9
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
Klaudim
30/06/2016
Polska
Idealne
Wypróbowałam wiele wkładek, jednak te okazały się najlepsze. Super chłonne, utrzymują się dokładnie tak, jak zostały przyklejone i nie widać ich spod bielizny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
KAjda
17/07/2015
Polska
Najlepsze wkładki
Po przetestowaniu różnych wkładek te są najlepsze , przyjemne w dotyku , nie przeciekają , chłonne . Uwielbiam je :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
wiecza
10/11/2012
Polska
najlepsze z dostępnych
Wkładki są przede wszystkim bardzo chłonne, przy tym także estetyczne choć dość grube, przez co w niektórych uraniach widoczne przez bluzkę. Nie zostawiają włosków na sutkach jak inne wkładki. Nawet przy dużej ilości pochłoniętej wilgoci nie przeciekają. W sklepach stacjonarnych dość drogie ale w internetowych zdecydowanie tańsze. Sprawdziłam wszystkie dostępne na rynku wkładki i te uważam za najlepsze dla mam, które mają dużo pokarmu. Warte swojej ceny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.