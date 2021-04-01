Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu

Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia siedzenie prosto, bez konieczności pochylania się do przodu. To klinicznie udowodniona, wygodna pozycja do odciągania pokarmu*. Badania przeprowadzone na 20 uczestniczkach (2019) wykazały, że 90% uznało tę pozycję za komfortową podczas odciągania pokarmu (pojedynczy laktator elektryczny), a 95% przyznało, że jest ona wygodna przy podwójnym laktatorze elektrycznym.