      Philips Avent Laktator Elektryczny Premium Zaawansowany elektryczny laktator

      SCF391/11

      Zainspirowany przez dziecko, idealny dla mamy

      Elektryczny laktator Philips Avent zapewnia skuteczny wypływ pokarmu i dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go najnowsza technologia Natural Motion, w której stymulacja brodawki i odciąganie poprzez ruch wymasowujący pokram perfekcyjnie odwzorowują naturalnie ssanie dziecka w trakcie karmienia.

      Podmiot prowadzący reklamę i dystrybutor Philips Polska Sp.z o.o, Al. Jerozolimskie 195B,
      02-222 Warszawa, Polska. Producent: Philips Consumer Lifestyle B.V.,
      Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holandia.  

      To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

      Technologia Natural Motion zapewnia 3x szybszy wypływ pokarmu*

      • Wyrób medyczny
      • Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi
      • 8 poziomów stymulacji, 16 poziomów odciągania pokarmu
      • 2-fazowy: stymulacja i odciąganie
      • Działanie przewodowe
      Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje sutek i ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)*.

      Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do kształtu każdej brodawki sutkowej. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

      Jeśli Twój noworodek stale nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas sesji karmienia lub ma trudności w pobieraniu mleka, zmień smoczek na smoczek o większym przepływie. W przypadku utrzymujących się problemów z karmieniem należy zasięgnąć porady lekarza.

      Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

      Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia siedzenie prosto, bez konieczności pochylania się do przodu. To klinicznie udowodniona, wygodna pozycja do odciągania pokarmu*. Badania przeprowadzone na 20 uczestniczkach (2019) wykazały, że 90% uznało tę pozycję za komfortową podczas odciągania pokarmu (pojedynczy laktator elektryczny), a 95% przyznało, że jest ona wygodna przy podwójnym laktatorze elektrycznym.

      Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, wybierając spośród 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu. Laktator pozwala na pełną personalizację ustawień, które można regulować w trakcie pracy urządzenia, zapewniając maksymalny komfort i efektywność.

      Silnik laktatora działa niemal bezgłośnie, umożliwiając dyskretne odciąganie pokarmu, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży.

      Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi zamkniętego odciągania, mleko nie gromadzi się w rurce, co eliminuje konieczność jej mycia.

      Wstrzymywanie/wznawianie za naciśnięciem jednego przycisku umożliwia zrobienie przerwy i wznowienie odciągania w dowolnym momencie.

      Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia stymulacji i odciągania, dzięki czemu możesz rozpocząć sesję jednym przyciskiem. Usiądź wygodnie, naciśnij Start i ciesz się komfortem.

      Specyfikacja techniczna

      • Laktator

        Materiał
        Bez bisfenolu A*

      • Moc

        Napięcie zasilania
        100 - 240  V

      • Materiał

        Butelka
        • Bez bisfenolu A*
        • Polipropylen
        Smoczek
        • Bez bisfenolu A*
        • Silikon
        Laktator
        Bez bisfenolu A* (dot. tylko części stykających się z pokarmem)

      • Zawartość zestawu

        Jednorazowe wkładki laktacyjne
        2  szt.
        Zestaw do odciągania pokarmu
        1  szt.
        Część silnikowa (tylko zasilanie sieciowe)
        1  szt.
        Pokrywka zamykająca
        1  szt.
        Zasilacz micro-USB (zasilanie sieciowe)
        1  szt.
        Smoczek wolny
        1 szt.
        Butelka 4 uncje / 125 ml
        1 szt.

      • Łatwość użytkowania

        Korzystanie z laktatora
        • Łatwe czyszczenie i składanie
        • cichy silnik

      • Funkcje

        Ustawienia
        • 16 poziomów odciągania pokarmu
        • 8 poziomów stymulacji
        Miękka i dostosowująca się nakładka
        Delikatna stymulacja

      • W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedzającej technologii laktatorów Philips ze studium wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)
      • 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
      • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).
      • W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)
      • Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011
