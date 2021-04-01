Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
SCF391/11
Zainspirowany przez dziecko, idealny dla mamy
Elektryczny laktator Philips Avent zapewnia skuteczny wypływ pokarmu i dostosowuje się do rozmiaru i kształtu brodawki sutkowej. Charakteryzuje go najnowsza technologia Natural Motion, w której stymulacja brodawki i odciąganie poprzez ruch wymasowujący pokram perfekcyjnie odwzorowują naturalnie ssanie dziecka w trakcie karmienia.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Zaawansowany elektryczny laktator
łącznie
recurring payment
Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje sutek i ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)*.
Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do kształtu każdej brodawki sutkowej. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).
Jeśli Twój noworodek stale nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas sesji karmienia lub ma trudności w pobieraniu mleka, zmień smoczek na smoczek o większym przepływie. W przypadku utrzymujących się problemów z karmieniem należy zasięgnąć porady lekarza.
Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.
Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia siedzenie prosto, bez konieczności pochylania się do przodu. To klinicznie udowodniona, wygodna pozycja do odciągania pokarmu*. Badania przeprowadzone na 20 uczestniczkach (2019) wykazały, że 90% uznało tę pozycję za komfortową podczas odciągania pokarmu (pojedynczy laktator elektryczny), a 95% przyznało, że jest ona wygodna przy podwójnym laktatorze elektrycznym.
Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, wybierając spośród 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu. Laktator pozwala na pełną personalizację ustawień, które można regulować w trakcie pracy urządzenia, zapewniając maksymalny komfort i efektywność.
Silnik laktatora działa niemal bezgłośnie, umożliwiając dyskretne odciąganie pokarmu, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży.
Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi zamkniętego odciągania, mleko nie gromadzi się w rurce, co eliminuje konieczność jej mycia.
Wstrzymywanie/wznawianie za naciśnięciem jednego przycisku umożliwia zrobienie przerwy i wznowienie odciągania w dowolnym momencie.
Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia stymulacji i odciągania, dzięki czemu możesz rozpocząć sesję jednym przyciskiem. Usiądź wygodnie, naciśnij Start i ciesz się komfortem.
Laktator
Moc
Materiał
Zawartość zestawu
Łatwość użytkowania
Funkcje
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.