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  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
  • Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*

Philips AventOsłonka piersi

SCF153/01

4.8
| (264) Opinie | 98% poleca ten produkt
Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*
Osłonki brodawki są zaprojektowane tak, aby pomóc Ci karmić piersią, gdy masz problemy z brodawkami lub gdy Twoje dziecko ma kłopot z przyssaniem się. Wyjątkowo cienka osłona brodawki w kształcie motyla umożliwia dziecku kontakt z piersią i nie przeszkadza w nawiązywaniu więzi z dzieckiem podczas karmienia.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Produkty kompatybilne
Pojedynczy Laktator NaturalMotion

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SCF395/31

Podwójny Laktator NaturalMotion

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Łatwe do przyssania się i delikatne dla skóry*

Dłuższe i wygodniejsze karmienie piersią*

  • Kształt zapewniający kontakt ze skórą

  • Ochrona podrażnionych brodawek

  • Rozmiar mały (15 mm)

  • 2 szt.

Kształt osłonki zapewnia bezpośredni kontakt z dzieckiem

Kształt osłonki zapewnia bezpośredni kontakt z dzieckiem

Nasze ultracienkie osłonki brodawek sutkowych w kształcie skrzydła motyla zostały zaprojektowane z myślą o bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Dzięki wyjątkowemu kształtowi osłonek piersi dotyka zarówno nos, jak i podbródek dziecka. Dzięki temu niemowlę może poczuć zapach mamy i dotknąć jej skóry. Wystarczy umieścić osłonkę na środku brodawki, aby dziecko mogło prawidłowo przyssać się do całego sutka. Dzięki temu stworzysz więź z dzieckiem, jednocześnie chroniąc swoje brodawki.

Zaprojektowana, by pomóc rozwiązać problemy z przysysaniem

Zaprojektowana, by pomóc rozwiązać problemy z przysysaniem

Nasze osłonki brodawek pomagają rozwiązać problemy z przysysaniem się dziecka do piersi i wydłużyć karmienie*. Nakładki w kształcie sutka ułatwiają ssanie w przypadku płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych. Pomagają też dzieciom, które nie wykształciły jeszcze techniki ssania lub urodziły się ze zniekształconą jamą ustną. Osłonka wyciąga brodawkę i utrzymuje ją w odpowiedniej pozycji w czasie przerw w karmieniu.

Dla delikatnych, podrażnionych lub bolesnych brodawek sutkowych

Dla delikatnych, podrażnionych lub bolesnych brodawek sutkowych

Osłonki brodawek sutkowych zapewniają komfort w czasie karmienia i przynoszą ulgę w przypadku podrażnionych, popękanych lub bolesnych brodawek sutkowych. Pomagają zmniejszyć ryzyko ocierania i rozciągania brodawek sutkowych, dzięki czemu możesz wygodnie karmić dziecko piersią.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

264

Opinie

98%

poleca ten produkt

29/03/2022

Polska

Polska

naprawdę przydatny produkt

Zależało mi aby karmić piersią mojego synka, kilka razy gdy miałam lekko podrażnione brodawki nałozyłam osłonkę Avent aby nie czuć bólu przy karmieniu synka i naprawde była to duża ulga. Polecam każdemu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF153/03 Osłonka brodawki sutkowej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF153/03 Osłonka brodawki sutkowej

28/03/2022

Polska

Polska

Osłonki piersi Philips Avent

Osłonki są rewelacyjne. Polecam osoba, które maja wiecznie podrażnione brodawki. Osłonki zapewniają dłuższe i mniej bolesne karmienie.

Zalety

Mniej bolesne karmienie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi

21/03/2022

Polska

Polska

Dobre przy "płaskich" brodawkach

Osłonka bardzo pomogła w karmieniu. Jest cieniutka ale spełnia swoją funkcję - udało się "wyciągnąć" brodawkę i załapać karmienie małej, choć na początku było bardzo ciężko. Kapturek jakby zasysa brodawkę i trzyma ją w odpowiednim kształcie, nawet jak normalnie są płaskie brodawki. Jeśli macie taką budowę piersi - na pewno Wam się przydadzą na rozbujanie i nauczenie siebie i maluszka odpowieniego karmienia :) W opakowaniu 2 szt. wystarczą na pewno!

Zalety

Bardzo delikatny materiał / silikon, fajne etui do przechowywania i sterylizacji

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. W przypadku płaskich lub wklęsłych, wrażliwych, pękających i bolesnych brodawek sutkowych i problemów ze ssaniem u dzieci

  2. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  3. Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w związku z czym wszelkie informacje i/lub porady techniczne dotyczące użytkowania produktu nie stanowią oficjalnych danych firmy Philips.