Łatwe czyszczenie w higienicznym etui

Należy wyczyścić osłonki brodawki sutkowej przed każdym użyciem. Zajmuje to mniej niż 10 minut. Umieść osłonki we wrzącej wodzie na pięć minut lub użyj specjalnego etui. Włóż do niego dobrze wypłukane osłonki i wlej 25 ml wody. Następnie umieść etui w kuchence mikrofalowej i włącz moc 750–1000 W na 3 minuty. Odczekaj pięć minut, aż ostygną. Wylej wodę. Osłonki są gotowe do użycia. Z tego wygodnego etui do czyszczenia osłonek warto korzystać w trakcie podróży. Oczywiście służy ono także do ich przechowywania.