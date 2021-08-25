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  • Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki
  • Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki
  • Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki
  • Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki
  • Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki
  • Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki

Philips Avent Woreczki do przechowywania pokarmuAkcesoria laktacyjne

SCF603/25

4.9
| (139) Opinie | 99% poleca ten produkt
Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki
Woreczki do przechowywania pokarmu Philips Avent to bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki. Można je przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Zostały wysterylizowane i są gotowe do natychmiastowego użycia.
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Woreczki do przechowywania pokarmu Akcesoria laktacyjne

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Woreczki do przechowywania pokarmu o pojemności 180 ml

Bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki

  • Naklejka kontrolna potwierdza sterylność

  • Szczelne, podwójne zamknięcie

  • Przechowywanie w zamrażalce lub lodówce

  • Szeroki otwór ułatwia napełnianie

  • 25 woreczków po 180ml

Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie

Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie

Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie zapewnia bezpieczeństwo przechowywanego pokarmu.

Wysterylizowany woreczek z naklejką kontrolną

Wysterylizowany woreczek z naklejką kontrolną

Naklejka kontrolna informuje, że wysterylizowany woreczek nie był otwierany przed pierwszym użyciem, co zapewnia pełną higienę.

Bezpieczne przechowywanie woreczka w zamrażarce dzięki wzmocnionym łączeniom i podwójnej warstwie tworzywa

Bezpieczne przechowywanie woreczka w zamrażarce dzięki wzmocnionym łączeniom i podwójnej warstwie tworzywa

Wzmocnione łączenia na bokach i podwójna warstwa tworzywa dają dodatkową gwarancję, że cenny pokarm może być przechowywany bezpiecznie w zamrażarce lub lodówce.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

139

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

25/08/2021

Polska

Polska

bardzo funkcjonalne - niezbędnik każdej mamy

Woreczki są bardzo przydatne do przechowywania pokarmu. Według mnie to niezbędnik każdej karmiącej mamy :-) Są one super funkcjonalne dzięki temu, że mają strunowe, podwójne zamknięcie, które gwarantuje szczelność. W dodatku są bardzo wytrzymałe i można bezpiecznie przechowywać je w zamrażalniku, ponieważ są grube i mają wzmocnione brzegi. Ich konstrukcja pozwala na to, by stały stabilnie pionowo, ale zarówno idzie ułożyć je na płasko, co daje możliwość przechowywania, nie zajmując wiele miejsca. Woreczki mają szeroki otwór, który ułatwia ich napełnianie oraz sporo miejsca na wpisanie własnych notatek np daty i czasu ściągnięcia pokarmu.

Zalety

Szeroki otwór, solidna konstrukcja, miejsce na notatki, miernik pojemności, podwójne strunowe zamknięcie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne

25/08/2021

Polska

Polska

Mega produkt polecam

Woreczki naprawdę godne polecenia. Przede wszystkim zamknięcie na dwie struny i jestem pewna, że nic się nie wyleje i nie dostaną się niepożądane zapachy z lodówki. Mają miejsce, gdzie mogę zapisać datę kiedy zamrażam. Mocna strona woreczków jest taka, że nie muszę ich sterylizować przed użyciem. Są bardzo wygodne, gdyż można ustawić w pozycji pionowej na półce lodówki a później na płasko w zamrażarce. Serdecznie polecam

Zalety

Szczelne zamknięcie, pozycja pionowa, szeroki wlew, miejsce na notatki

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne

23/08/2021

Polska

Polska

Must have każdej mamy!

Woreczki na pokarm Philips Avent ułatwiają mi życie. Aktualnie jestem na etapie nawału pokarmu ale z pierwszej ciąży doskonale pamiętam jego ograniczoną ilość w czasie kryzysów. Dlatego odciągam pokarm i mrożę na przyszłość. W opakowaniu znajduje się 25 woreczków o pojemności 180ml. Jest ono zamykane strunowo, dzięki czemu łatwo i bezpiecznie można przechować nieużywane woreczki. Same woreczki są proste w obsłudze. Wystarczy odciąć górną część woreczka, otworzyć podwójne, również strunowe zamknięcie i wlać odciągnięty pokarm, pamiętając o nie nalewaniu do pełna.  Następnie zamknąć szczelnie, opisać w przeznaczonym do tego miejscu datę i godzinę i można mrozić. Woreczki mają rozszerzane dno, więc nalewanie do nich czy późniejsze opróżnianiem są ułatwione. Jak ktoś woli to może też w ten sposób mrozić. Ja wolę jednak położyć je na płasko bo wtedy oszczędzam mnóstwo miejsca w zamrażarce. Myślę, że sprawdzą się u każdej mamy :)

Zalety

Łatwość użytkowania, opakowanie zbiorcze zamykane strunowo, rozszerzane dno ułatwiające napełnianie, dużo miejsca na dokładny opis, podwójne zamknięcie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 