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Ten produkt
Woreczki do przechowywania pokarmu
Akcesoria laktacyjne
33,00 zł
Wkładki laktacyjne
Jednorazowe
19,00 zł
Pojemniki do przechowywania
10 sztuk z adapterem
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33,00 zł
Naklejka kontrolna potwierdza sterylność
Szczelne, podwójne zamknięcie
Przechowywanie w zamrażalce lub lodówce
Szeroki otwór ułatwia napełnianie
25 woreczków po 180ml
Pewne, szczelne, podwójne zamknięcie zapewnia bezpieczeństwo przechowywanego pokarmu.
Naklejka kontrolna informuje, że wysterylizowany woreczek nie był otwierany przed pierwszym użyciem, co zapewnia pełną higienę.
Wzmocnione łączenia na bokach i podwójna warstwa tworzywa dają dodatkową gwarancję, że cenny pokarm może być przechowywany bezpiecznie w zamrażarce lub lodówce.
4.9
z 5
139
Opinie
99%
poleca ten produkt
Tinuszka11
25/08/2021
Polska
bardzo funkcjonalne - niezbędnik każdej mamy
Woreczki są bardzo przydatne do przechowywania pokarmu. Według mnie to niezbędnik każdej karmiącej mamy :-) Są one super funkcjonalne dzięki temu, że mają strunowe, podwójne zamknięcie, które gwarantuje szczelność. W dodatku są bardzo wytrzymałe i można bezpiecznie przechowywać je w zamrażalniku, ponieważ są grube i mają wzmocnione brzegi. Ich konstrukcja pozwala na to, by stały stabilnie pionowo, ale zarówno idzie ułożyć je na płasko, co daje możliwość przechowywania, nie zajmując wiele miejsca. Woreczki mają szeroki otwór, który ułatwia ich napełnianie oraz sporo miejsca na wpisanie własnych notatek np daty i czasu ściągnięcia pokarmu.
Zalety
Szeroki otwór, solidna konstrukcja, miejsce na notatki, miernik pojemności, podwójne strunowe zamknięcie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne
Żabcia2063
25/08/2021
Polska
Mega produkt polecam
Woreczki naprawdę godne polecenia. Przede wszystkim zamknięcie na dwie struny i jestem pewna, że nic się nie wyleje i nie dostaną się niepożądane zapachy z lodówki. Mają miejsce, gdzie mogę zapisać datę kiedy zamrażam. Mocna strona woreczków jest taka, że nie muszę ich sterylizować przed użyciem. Są bardzo wygodne, gdyż można ustawić w pozycji pionowej na półce lodówki a później na płasko w zamrażarce. Serdecznie polecam
Zalety
Szczelne zamknięcie, pozycja pionowa, szeroki wlew, miejsce na notatki
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne
ewula91
23/08/2021
Polska
Must have każdej mamy!
Woreczki na pokarm Philips Avent ułatwiają mi życie. Aktualnie jestem na etapie nawału pokarmu ale z pierwszej ciąży doskonale pamiętam jego ograniczoną ilość w czasie kryzysów. Dlatego odciągam pokarm i mrożę na przyszłość. W opakowaniu znajduje się 25 woreczków o pojemności 180ml. Jest ono zamykane strunowo, dzięki czemu łatwo i bezpiecznie można przechować nieużywane woreczki. Same woreczki są proste w obsłudze. Wystarczy odciąć górną część woreczka, otworzyć podwójne, również strunowe zamknięcie i wlać odciągnięty pokarm, pamiętając o nie nalewaniu do pełna. Następnie zamknąć szczelnie, opisać w przeznaczonym do tego miejscu datę i godzinę i można mrozić. Woreczki mają rozszerzane dno, więc nalewanie do nich czy późniejsze opróżnianiem są ułatwione. Jak ktoś woli to może też w ten sposób mrozić. Ja wolę jednak położyć je na płasko bo wtedy oszczędzam mnóstwo miejsca w zamrażarce. Myślę, że sprawdzą się u każdej mamy :)
Zalety
Łatwość użytkowania, opakowanie zbiorcze zamykane strunowo, rozszerzane dno ułatwiające napełnianie, dużo miejsca na dokładny opis, podwójne zamknięcie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Woreczki do przechowywania pokarmu SCF603/25 Akcesoria laktacyjne
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.