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Philips Avent Wkładki laktacyjneJednorazowe

SCF254/24

4.9

| (273) Opinie | 99% poleca ten produkt

Nadzwyczajny komfort i wyjątkowa pewność

Jednorazowe wkładki laktacyjne Philips Avent ułatwiają karmienie piersią. Faktura plastra miodu, niezwykle cienkie i chłonne wnętrze oraz oddychająca struktura zapobiegająca przeciekaniu — wszystko to zapewnia uczucie suchości i komfortu przez całą dobę.

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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

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Nadzwyczajny komfort i wyjątkowa pewność

  • Faktura Plastra miodu

  • Chłonne, ale oddychające

  • Stabilne, dzięki taśmie

  • Pakowane oddzielnie

  • 24 sztuki

Górna warstwa o fakturze plastra miodu

Górna warstwa o fakturze plastra miodu

Górna warstwa o fakturze plastra miodu jest miękka i wygodnie dopasowuje się do skóry.

Niezwykle chłonny materiał i 3-warstwowa struktura wnętrza

Niezwykle chłonny materiał i 3-warstwowa struktura wnętrza

Niezwykle chłonne wnętrze utrzymuje wilgoć z dala od skóry przez całą dobę.

Szczelna i oddychająca warstwa zewnętrzna

Warstwa zewnętrzna zapobiega przeciekaniu, zabezpieczając ubrania przed wilgocią, a jednocześnie przepuszcza powietrze.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

273

Opinie

99%

poleca ten produkt

1

16/11/2020

Polska

Polska

Super się sprawdzają.

Wiele dobrego słyszałam o tych wkładkach dlatego je kupiłam. Okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Wkładki świetne, nie przemakają, bardzo chłonne i co najważniejsze trzymają się tam gdzie powinny.:)

Zalety

chłonność, lepy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe

Data użycia 2019-10-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe

Data użycia 2019-10-16

28/05/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Wkładki bardzo dobrej jakości. Znakomicie wchłaniają pokarm. Nie pozostaje uczucie wilgoci. Dużym plusem jest podwójny pasek klejący. Wkładki nie przesuwają się, nie odklejają mimo odpinania stanika. Zawsze idealnie leżą w miseczce. Są cienkie więc nie widać że się ich używa. Lekko wyprofilowane, doskonale się dopasowują. Każda wkładka zapakowana oddzielnie - duży plus i wygoda. Jedyny minus to wielkość. Są dosyć duże i jeśli chcesz założyć skromniejszy stanik, np. do sukienki to mogą wystawać. Produkt warty polecenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe

25/05/2018

Polska

Polska

Doskonałe produkt godny polecenia.

Wkładki laktacyjne Philips Avent wkładki najlepsze jakie do tej pory używałam a mam porównanie również do innych ale te są najlepsze bo są zapakowane pojedynczo co daje komfort przechowywania, higienicznie i bardzovchłonne nawet na duże ilości pokarmu poprostu idealne:) Zero plam na koszuli. Wkladki oceniam na 10/10! :D

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 