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Nadzwyczajny komfort i wyjątkowa pewność
Jednorazowe wkładki laktacyjne Philips Avent ułatwiają karmienie piersią. Faktura plastra miodu, niezwykle cienkie i chłonne wnętrze oraz oddychająca struktura zapobiegająca przeciekaniu — wszystko to zapewnia uczucie suchości i komfortu przez całą dobę.
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SCF430/16
SCF430/20
SCD292/01
SCF603/25
Faktura Plastra miodu
Chłonne, ale oddychające
Stabilne, dzięki taśmie
Pakowane oddzielnie
24 sztuki
Górna warstwa o fakturze plastra miodu jest miękka i wygodnie dopasowuje się do skóry.
Niezwykle chłonne wnętrze utrzymuje wilgoć z dala od skóry przez całą dobę.
Warstwa zewnętrzna zapobiega przeciekaniu, zabezpieczając ubrania przed wilgocią, a jednocześnie przepuszcza powietrze.
4.9
z 5
273
Opinie
99%
poleca ten produkt
Jagodam7
16/11/2020
Polska
Super się sprawdzają.
Wiele dobrego słyszałam o tych wkładkach dlatego je kupiłam. Okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Wkładki świetne, nie przemakają, bardzo chłonne i co najważniejsze trzymają się tam gdzie powinny.:)
Zalety
chłonność, lepy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe
Data użycia 2019-10-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe
Data użycia 2019-10-16
JoannaSic
28/05/2018
Polska
Część promocji
Bardzo dobry produkt
Wkładki bardzo dobrej jakości. Znakomicie wchłaniają pokarm. Nie pozostaje uczucie wilgoci. Dużym plusem jest podwójny pasek klejący. Wkładki nie przesuwają się, nie odklejają mimo odpinania stanika. Zawsze idealnie leżą w miseczce. Są cienkie więc nie widać że się ich używa. Lekko wyprofilowane, doskonale się dopasowują. Każda wkładka zapakowana oddzielnie - duży plus i wygoda. Jedyny minus to wielkość. Są dosyć duże i jeśli chcesz założyć skromniejszy stanik, np. do sukienki to mogą wystawać. Produkt warty polecenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe
Emi0021
25/05/2018
Polska
Część promocji
Doskonałe produkt godny polecenia.
Wkładki laktacyjne Philips Avent wkładki najlepsze jakie do tej pory używałam a mam porównanie również do innych ale te są najlepsze bo są zapakowane pojedynczo co daje komfort przechowywania, higienicznie i bardzovchłonne nawet na duże ilości pokarmu poprostu idealne:) Zero plam na koszuli. Wkladki oceniam na 10/10! :D
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/24 Jednorazowe
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.