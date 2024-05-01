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Philips Avent Woreczki do przechowywania pokarmu Akcesoria laktacyjne
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SCF603/25
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Instrukcja obsługi
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Jaka jest data ważności worków do przechowywania pokarmu Philips Avent?
W jaki sposób należy rozmrażać mleko w worku na mleko?
Osłonka piersi
Wkładki laktacyjneJednorazowe
Pojemniki do przechowywania10 sztuk z adapterem
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