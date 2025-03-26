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  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
  • Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży

Philips Avent Pojemniki do przechowywania10 sztuk z adapterem

SCF618/10

4.8
| (139) Opinie | 96% poleca ten produkt
Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży
Pojemniki Philips Avent do przechowywania mleka i pokarmu to uniwersalne i wygodne rozwiązanie, stworzone z myślą o rozwoju dziecka. Idealne do przechowywania i karmienia – wszystko w jednym pojemniku. Wielorazowe, łatwe do sterylizacji i kompatybilne z laktatorami oraz smoczkami Philips Avent. Jeden zestaw, wiele możliwości!
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

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SCF603/25

Ze szczelną pokrywką

Idealne do przechowywania pokarmów w domu i w podróży

  • Nadają się do lodówki i zamrażalki

  • Można myć w zmywarce

  • Bezpieczne, bez BPA

  • W zestawie adapter do laktatora Avent

  • 10 sztuk po 180 ml

Bezpieczne przechowywanie i transport

Bezpieczne przechowywanie i transport

Pojemniki Philips Avent posiadają szczelne pokrywki, które zapewniają ochronę i wygodę podczas przechowywania oraz transportu.

Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania

Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania

Pojemniki i pokrywki z możliwością opisywania ułatwiają kontrolę dat i zawartości, pomagając w zachowaniu porządku i świeżości przechowywanych pokarmów.

Łatwe przechowywanie.

Łatwe przechowywanie dzięki układaniu jeden na drugi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

139

Opinie

96%

poleca ten produkt

2

26/03/2025

Polska

Polska

Genialne!

Sprawdziły się znakomicie. Szczególnie będąc mamą wcześniaka, gdzie odciągam pokarm okazały się niezbędne. Genialne jest również to, że podłączając do pojemnika adapter oraz smoczek można dziecko od razu nakarmić. Kilka razy bardzo się to przydało. Przechowuję również w kubeczkach pokarm w lodówce, który wykorzystuje do wieczornej kąpieli.

Zalety

Łatwość mycia i przechowywania pokarmu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem

05/03/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wygodne i poręczne

Wygodne i poręczne, pasują do serii produktów avent.

Wady

jeden pojemnik przyszedł lekko uszkodzony... ale to 1 z10 więc do przeżycia

Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem

Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem

22/12/2021

Polska

Polska

Niezbędnik matki karmiącej

Pojemniki to strzał w "10" gdy jesteś matką karmiącą i masz za dużo pokarmu. Łatwe w użyciu. Można w nich bezpiecznie przechowywać np. odciągnięte mleko dla malucha zarówno w lodówce, jak i w zamrażarce. Bez problemu można je myć w zmywarce oraz podgrzewać w mikrofalówce.

Zalety

Szczelne zakręcane pojemniki

Wady

Przy zamrożonym pojemniku słabo widoczna miarka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF619/05 5 sztuk

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF619/05 5 sztuk

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 