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CP9885
Adapter do kubeczka do przechowywania
Adapter umożliwia odciąganie pokarmu laktatorem bezpośrednio do kubeczka do przechowywania lub zamianę kubeczka w butelkę dzieki dodaniu smoczka.
Ten produkt
Avent
Adapter kubeczka do przechowywania
20,00 zł
Pojemniki do przechowywania
5 sztuk
40,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
Laktatory
Niebieski
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.