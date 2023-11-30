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  • Bezproblemowe odciąganie pokarmu
  • Bezproblemowe odciąganie pokarmu

Philips Avent Kompaktowy Laktator EssentialLaktator elektryczny

SCF323/11

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884032311710

4.8
| (108) Opinie | 96% poleca ten produkt
Bezproblemowe odciąganie pokarmu
Kompaktowy dwufazowy laktator elektryczny Philips Avent zapewnia optymalny wypływ pokarmu, delikatnie dopasowując się do rozmiaru i kształtu brodawki. Łączy szybkość, komfort i wygodę, spełniając potrzeby każdej mamy. Gwarancja jakości Philips.
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Kompaktowy laktator odciąga mleko komfortowo, skutecznie i bez wysiłku

Bezproblemowe odciąganie pokarmu

  • Pojedynczy laktator elektryczny

  • Kompaktowy laktator przenośny (waga 185g)

  • Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi

  • 4 poziomy stymulacji, 4 poziomy odciągania pokarmu

  • 2-fazowy: stymulacja i odciąganie

4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu

4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu

Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji

Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.

Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów

Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów

Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi zamkniętego odciągania, mleko nie gromadzi się w rurce, co eliminuje konieczność jej mycia. Dodatkowo, kompaktowość i super lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

108

Opinie

96%

poleca ten produkt

3
2

30/11/2023

Polska

Polska

Niezawodny Philips Avent!

Każda mama powinna mieć taki mini sprzęcik w torebce (jest kompaktowy, waży niecałe 200g). Urządzenie spełnia swoją funkcję doskonale: ma 4 poziomy stymulacji i odciągania, ja jako już zaprawiona w boju mama (karmię piersią od 4 miesięcy) ustawiam moc na maxa. Efekt jest całkowicie zadowalający, pierś w dość szybkim czasie opróżniona, zero uczucia dyskomfortu, moje jedyne zadanie to przyciskanie kompatybilnej nakładki laktatora do piersi, druga ręka wolna- można robić co się chce 👋😁 Dodam, że sprzęcik działa cichutko i ma świetny design ^^ Z takim zaopatrzeniem już nie obawiam się zbliżającego się ząbkowania :)

Zalety

Cichy, wygodny, elegancki, wydajny, niezastąpiony

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny

29/11/2023

Polska

Polska

Polecam z całego serca

Laktator spełnił moje oczekiwania. Jest łatwy w użyciu, butelka idealnie dopasowuje się do dłoni. I bardzo duży plus że jest taki mały, mogę go włożyć bez problemu do torebki. Warto wspomnieć także wspomnieć o jego pięknym miętowym kolorze który zrobił na mnie ogromne wrażenie ☺️☺️.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny

11/09/2023

Polska

Polska

Prawdziwy ekspert od zadań specjalnych!

Jestem zachwycona! Laktator jest nie dość, ze ładny to jeszcze łatwy w użyciu co jest szczególnie ważne w codziennym użytkowaniu przy dwójce małych dzieci. Mogę go bez problemu używać nawet jedną ręką przy wykonywaniu innej czynności lub nawet w środku nocy. Tak w środku nocy! Bo jest tak niesamowicie cichy, ze nie budzi domowników. Dzięki tej niegłośnej pracy śmiało używam go również w miejscach publicznych takich jak szpital. Niestety zdarzyło mi się trafić ze starszym dzieckiem do szpitala, a młodsze z tatą w domu potrzebowało mojego mleka. Laktator w torbie do szpitala zajmował naprawdę niewiele miejsca, jest bardzo mobilny, nawet do torebki i w podróży! Dał sobie radę z odciaganiem mleka by zaspokoić głód dziecka na odległość, a moja laktacja ani trochę nie zmniejszyła się. Jest naprawdę niesamowity. Dodam, ze mam bardzo małe piersi, a silikonowa nakładka idealnie na nie pasuje. Nic nie boli, laktator nie powoduje żadnego dyskomfortu ;) a cena? Naprawdę niska w stosunku do jakości i pomocy jaką nam niesie. To zdecydowanie mój ulubiony przyjaciel w drodze mlecznej. Polecam szczerze wszystkim mamom 💙

Zalety

Cichy, mobilny, efektywny, łatwy w czyszczeniu, niska cena

Wady

Nie zauważyłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. W opakowaniu znajduję się butelka. Opakowanie nie zawiera smoczka.