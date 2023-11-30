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SCF323/11
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884032311710
Pojedynczy laktator elektryczny
Kompaktowy laktator przenośny (waga 185g)
Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi
4 poziomy stymulacji, 4 poziomy odciągania pokarmu
2-fazowy: stymulacja i odciąganie
Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji
Miękka i elastyczna nakładka silikonowa gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.
Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie użytkowania. Minimalistyczna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi zamkniętego odciągania, mleko nie gromadzi się w rurce, co eliminuje konieczność jej mycia. Dodatkowo, kompaktowość i super lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia
4.8
z 5
108
Opinie
96%
poleca ten produkt
Evex
30/11/2023
Polska
Niezawodny Philips Avent!
Każda mama powinna mieć taki mini sprzęcik w torebce (jest kompaktowy, waży niecałe 200g). Urządzenie spełnia swoją funkcję doskonale: ma 4 poziomy stymulacji i odciągania, ja jako już zaprawiona w boju mama (karmię piersią od 4 miesięcy) ustawiam moc na maxa. Efekt jest całkowicie zadowalający, pierś w dość szybkim czasie opróżniona, zero uczucia dyskomfortu, moje jedyne zadanie to przyciskanie kompatybilnej nakładki laktatora do piersi, druga ręka wolna- można robić co się chce 👋😁 Dodam, że sprzęcik działa cichutko i ma świetny design ^^ Z takim zaopatrzeniem już nie obawiam się zbliżającego się ząbkowania :)
Zalety
Cichy, wygodny, elegancki, wydajny, niezastąpiony
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny
Natiii996
29/11/2023
Polska
Polecam z całego serca
Laktator spełnił moje oczekiwania. Jest łatwy w użyciu, butelka idealnie dopasowuje się do dłoni. I bardzo duży plus że jest taki mały, mogę go włożyć bez problemu do torebki. Warto wspomnieć także wspomnieć o jego pięknym miętowym kolorze który zrobił na mnie ogromne wrażenie ☺️☺️.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny
Kinga_KG
11/09/2023
Polska
Prawdziwy ekspert od zadań specjalnych!
Jestem zachwycona! Laktator jest nie dość, ze ładny to jeszcze łatwy w użyciu co jest szczególnie ważne w codziennym użytkowaniu przy dwójce małych dzieci. Mogę go bez problemu używać nawet jedną ręką przy wykonywaniu innej czynności lub nawet w środku nocy. Tak w środku nocy! Bo jest tak niesamowicie cichy, ze nie budzi domowników. Dzięki tej niegłośnej pracy śmiało używam go również w miejscach publicznych takich jak szpital. Niestety zdarzyło mi się trafić ze starszym dzieckiem do szpitala, a młodsze z tatą w domu potrzebowało mojego mleka. Laktator w torbie do szpitala zajmował naprawdę niewiele miejsca, jest bardzo mobilny, nawet do torebki i w podróży! Dał sobie radę z odciaganiem mleka by zaspokoić głód dziecka na odległość, a moja laktacja ani trochę nie zmniejszyła się. Jest naprawdę niesamowity. Dodam, ze mam bardzo małe piersi, a silikonowa nakładka idealnie na nie pasuje. Nic nie boli, laktator nie powoduje żadnego dyskomfortu ;) a cena? Naprawdę niska w stosunku do jakości i pomocy jaką nam niesie. To zdecydowanie mój ulubiony przyjaciel w drodze mlecznej. Polecam szczerze wszystkim mamom 💙
Zalety
Cichy, mobilny, efektywny, łatwy w czyszczeniu, niska cena
Wady
Nie zauważyłam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Kompaktowy Laktator Essential SCF323/11 Laktator elektryczny
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
W opakowaniu znajduję się butelka. Opakowanie nie zawiera smoczka.