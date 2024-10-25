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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywny Smoczek NaturalSmoczek z wolnym przepływem

SCY962/02

4.9
| (42) Opinie | 98% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Naturalny rytm karmienia z responsywnym smoczkiem Avent. Responsywny Smoczek Natural uwalnia mleko wyłącznie podczas aktywnego ssania, a w przerwach na przełykanie lub oddech pokarm nie wypływa samoczynnie. Dzięki temu dziecko pije, oddycha i połyka w naturalny sposób, jak przy karmieniu piersią. To nie tylko pomaga zapobiegać ulewaniu, ale także znacznie ułatwia łączenie karmienia piersią z butelką.
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Ten produkt

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Smoczek, który działa jak pierś mamy

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  • Smoczek z przepływem #2

  • Niekapiący smoczek

  • Zaworek antykolkowy

  • Bez BPA

  • 2 szt w opakowaniu

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

42

Opinie

98%

poleca ten produkt

4
3
2

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

17/10/2024

Polska

Polska

Ekstra !

Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

14/10/2024

Polska

Polska

Bardzo polecam

Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)

Zalety

Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie