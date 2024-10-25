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Ten produkt
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek z wolnym przepływem
23,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
z bardzo wolnym przepływem
21,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek ze średnim przepływem
36,00 zł
23,00 zł
23,00 zł
Smoczek z przepływem #2
Niekapiący smoczek
Zaworek antykolkowy
Bez BPA
2 szt w opakowaniu
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.
4.9
z 5
42
Opinie
98%
poleca ten produkt
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
janusagaaa
17/10/2024
Polska
Część promocji
Ekstra !
Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Część promocji
Bardzo polecam
Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)
Zalety
Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem