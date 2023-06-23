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Butelki i smoczki dla niemowląt
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Philips Avent Responsywny Smoczek Natural Smoczek z wolnym przepływem
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SCY962/02
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
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Funkcjonalność (1)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak przygotować butelkę i smoczek Philips Avent do pierwszego użycia?
Dlaczego na opakowaniach smoczków Natural Response nie ma oznaczenia wieku?
Jak oryginalny smoczek Natural lub antykolkowy wypada w porównaniu z nowym smoczkiem Natural Response?
Jak złożyć butelkę i smoczek Natural Response?
Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł
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