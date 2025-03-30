ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywny Smoczek NaturalSmoczek ze średnim przepływem

SCY963/02

4.8
| (97) Opinie | 98% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Naturalny rytm karmienia z responsywnym smoczkiem Avent. Responsywny Smoczek Natural uwalnia mleko wyłącznie podczas aktywnego ssania, a w przerwach na przełykanie lub oddech pokarm nie wypływa samoczynnie. Dzięki temu dziecko pije, oddycha i połyka w naturalny sposób, jak przy karmieniu piersią. To nie tylko pomaga zapobiegać ulewaniu, ale także znacznie ułatwia łączenie karmienia piersią z butelką.
Poznaj wszystkie korzyści
Produkty kompatybilne
Kompaktowy Laktator Essential

Kompaktowy Laktator Essential
Laktator elektryczny

undefined

SCF323/11

Responsywna butelka Natural

Responsywna butelka Natural
z wentylem antykolkowym AirFree

SCY673/01

Responsywna butelka Natural

Responsywna butelka Natural
z wentylem antykolkowym AirFree

SCY673/82

Responsywna butelka Natural

Responsywna butelka Natural
Butelka dla niemowląt

SCY900/01

Responsywna butelka Natural

Responsywna butelka Natural
Szklana butelka dla niemowląt

SCY930/01

Responsywna butelka Natural

Responsywna butelka Natural
Szklana butelka dla niemowląt

SCY933/01

Responsywna butelka Natural

Responsywna butelka Natural
z wentylem antykolkowym AirFree

SCY670/01

Smoczek, który działa jak pierś mamy

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Smoczek z przepływem #3

  • Niekapiący smoczek

  • Zaworek antykolkowy

  • Bez BPA

  • 2 szt w opakowaniu

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

97

Opinie

98%

poleca ten produkt

2

30/03/2025

Polska

Polska

Najlepsze smoczki do butelek

Moja córcia z piersi przeszła na butelki Avent i jestem bardzo zadowolona, bo smoczek przypomina pierś mamy oraz nie przelewa mleka, tzn dziecko musi aktywnie ssać, aby mleko leciało, jak przy piersi.

Zalety

bardzo dobrej jakości bezpieczny silikon

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem

16/03/2025

Polska

Polska

Smoczek Natural Philips

Czemu wybrała 5 gwiazdek ? Mój synek odkąd jest na świecie używamy smoczków z Philipsa i są najlepsze dla niego

Zalety

Dziecko się nie dławi

Wady

Nie ma wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami

03/03/2025

Polska

Polska

Polecam

Smoczki są wykonane w bardzo staranny sposób. Ich anatomiczny kształt przypomina pierś i pozwala uniknąć kolek. Nie ma problemu z cieknącym mlekiem, wypływa tylko kiedy dziecko ssie smoczek. Są łatwe w czyszczeniu. W opakowaniu są trzy różne rodzaje przepływu.

Zalety

Trzy różne przepływy, łatwe w czyszczeniu, antykolkowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim opakowaniem.

  2. Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.

  3. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.