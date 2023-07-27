Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ten produkt
Responsywna butelka Natural
z wentylem antykolkowym AirFree
55,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek z szybkim przepływem
23,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek ze średnim przepływem
36,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
Pojemność 260ml
Responsywny smoczek Natural
Wentyl antykolkowy AirFree
Przepływ #3
Decor z misiem
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural - rozcięcie J slit umożliwia dziecku samodzielnie kontrolować tempo i rytm ssania. Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Gdy dziecko przestaje ssać, aby przełknać lub odetchnać, mleko również przestaje płynąć.
Specjalnie zaprojektowane rozcięcie J-slit w smoczku uwalnia mleko wyłącznie wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Dzięki temu masz pewność, że nic się nie rozleje, zapewniając czystość i wygodę podczas karmienia.
Innowacyjny wentyl antykolkowy AirFree™ zapobiega przedostawaniu się powietrza do brzuszka maluszka podczas karmienia w pozycji pionowej. Utrzymuje smoczek wypełniony mlekiem zamiast powietrzem, ograniczając ilość połykanego powietrza. Dzięki temu minimalizuje kolkę, gazy i refluks, zapewniając dodatkową ochronę przed dyskomfortem związanym z karmieniem.
4.8
z 5
171
Opinie
98%
poleca ten produkt
Agnieszka Opal
27/07/2023
Polska
Rewelacja!
Gdybym miała tą butelkę od samego początku byłabym szczęśliwszą mamą. Dzisiaj pierwszy raz moja córka zjadła pokarm bez powietrza, jadła o wiele spokojniej, dłużej niż przy piersi, pięknie pracowały jej mięśnie. Pierwszy raz widziałam taką różnicę w karmieniu córki. Wieczorne karmienie było przyjemnością i wyciszyło mi córeczkę, a atak kolki był 80% mniejszy niż zazwyczaj, a to po pierwszym użyciu taka zniewalająca różnica! Od dziś polecam każdej mamie! To mój numer jeden! Rewelacyjna pomoc przy kolkach!
Zalety
To idealny produkt i nieoceniona pomoc przy kolce
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/81 z wentylem antykolkowym AirFree
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/81 z wentylem antykolkowym AirFree
claudiapczmn
12/05/2023
Polska
Fantastyczna butelka i szybko zaakceptowana!
Moje niemowle w wieku niecałych 3 miesięcy od razu polubiło się z tą butelką. Bardzo chwalimy sobie to, że faktycznie jej smoczek jest responsywny tak jak zapewnia producent :) Do tego jej kształt sprawia, ze wygodnie nią karmić w różnych pozycjach.
Zalety
Fajny system antykolkowy; smoczek nie "cieknie", wygodnie się trzyma
Wady
Dodatkowa część antykolkowa nieznacznie "komplikuje" mycie butelki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree
misia0005
10/05/2023
Polska
Nowy ulubieniec
Wygodna w użyciu, dobrze leży w dłoni, łatwo się myje, przetrwała dziesiątki cykli w zmywarce. Dziecko bez problemu ją zaakceptowało i nie zauważyłam żeby wpłynęła negatywnie na karmienie piersią.
Zalety
Porządny materiał, wygodna dla dziecka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree
Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niemowlę może pić, połykać i oddychać w naturalnym tempie — tak samo jakby ssało pierś