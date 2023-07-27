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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywna butelka Naturalz wentylem antykolkowym AirFree

SCY673/82

4.8
| (171) Opinie | 98% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Zaprojektowaliśmy smoczek butelki by działał jak pierś mamy, aby ułatwić łączenie karmienia piersią i butelką i wspierać unikalny, instynktowny rytm ssania Twojego dziecka. Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Gdy przestaje, aby przełknąć i odetchnąć, pokarm również przestaje płynąć. Dodatkowa wkładka AirFree ułatwia karmienie w pozycji pionowej, wypełniając smoczek mlekiem a nie powietrzem, przez co ogranicza ilość połykanego powietrza i redukuje ryzyko wystąpienia kolki, gazów i refluksu.
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Ten produkt

Responsywna butelka Natural z wentylem antykolkowym AirFree

Responsywna butelka Natural
z wentylem antykolkowym AirFree

55,00 zł

  • Responsywny Smoczek Natural

    Responsywny Smoczek Natural
    Smoczek z szybkim przepływem

    23,00 zł

  • Responsywny Smoczek Natural

    Responsywny Smoczek Natural
    Smoczek ze średnim przepływem

    36,00 zł

55,00 zł

55,00 zł

Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym rytmie, jak przy piersi

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Pojemność 260ml

  • Responsywny smoczek Natural

  • Wentyl antykolkowy AirFree

  • Przepływ #3

  • Decor z misiem

Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie

Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural - rozcięcie J slit umożliwia dziecku samodzielnie kontrolować tempo i rytm ssania. Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Gdy dziecko przestaje ssać, aby przełknać lub odetchnać, mleko również przestaje płynąć.

Niekapiący smoczek zapobiega rozlewaniu się mleka

Niekapiący smoczek zapobiega rozlewaniu się mleka

Specjalnie zaprojektowane rozcięcie J-slit w smoczku uwalnia mleko wyłącznie wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Dzięki temu masz pewność, że nic się nie rozleje, zapewniając czystość i wygodę podczas karmienia.

Wentyl antykolkowy minimalizuję kolkę, gazy i refluks

Wentyl antykolkowy minimalizuję kolkę, gazy i refluks

Innowacyjny wentyl antykolkowy AirFree™ zapobiega przedostawaniu się powietrza do brzuszka maluszka podczas karmienia w pozycji pionowej. Utrzymuje smoczek wypełniony mlekiem zamiast powietrzem, ograniczając ilość połykanego powietrza. Dzięki temu minimalizuje kolkę, gazy i refluks, zapewniając dodatkową ochronę przed dyskomfortem związanym z karmieniem.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

171

Opinie

98%

poleca ten produkt

27/07/2023

Polska

Polska

Rewelacja!

Gdybym miała tą butelkę od samego początku byłabym szczęśliwszą mamą. Dzisiaj pierwszy raz moja córka zjadła pokarm bez powietrza, jadła o wiele spokojniej, dłużej niż przy piersi, pięknie pracowały jej mięśnie. Pierwszy raz widziałam taką różnicę w karmieniu córki. Wieczorne karmienie było przyjemnością i wyciszyło mi córeczkę, a atak kolki był 80% mniejszy niż zazwyczaj, a to po pierwszym użyciu taka zniewalająca różnica! Od dziś polecam każdej mamie! To mój numer jeden! Rewelacyjna pomoc przy kolkach!

Zalety

To idealny produkt i nieoceniona pomoc przy kolce

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/81 z wentylem antykolkowym AirFree

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/81 z wentylem antykolkowym AirFree

12/05/2023

Polska

Polska

Fantastyczna butelka i szybko zaakceptowana!

Moje niemowle w wieku niecałych 3 miesięcy od razu polubiło się z tą butelką. Bardzo chwalimy sobie to, że faktycznie jej smoczek jest responsywny tak jak zapewnia producent :) Do tego jej kształt sprawia, ze wygodnie nią karmić w różnych pozycjach.

Zalety

Fajny system antykolkowy; smoczek nie "cieknie", wygodnie się trzyma

Wady

Dodatkowa część antykolkowa nieznacznie "komplikuje" mycie butelki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree

10/05/2023

Polska

Polska

Nowy ulubieniec

Wygodna w użyciu, dobrze leży w dłoni, łatwo się myje, przetrwała dziesiątki cykli w zmywarce. Dziecko bez problemu ją zaakceptowało i nie zauważyłam żeby wpłynęła negatywnie na karmienie piersią.

Zalety

Porządny materiał, wygodna dla dziecka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY673/01 z wentylem antykolkowym AirFree

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niemowlę może pić, połykać i oddychać w naturalnym tempie — tak samo jakby ssało pierś