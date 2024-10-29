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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywny Smoczek NaturalSmoczek z szybkim przepływem

SCY964/02

5
| (123) Opinie | 98% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Naturalny rytm karmienia z responsywnym smoczkiem Avent. Responsywny Smoczek Natural uwalnia mleko wyłącznie podczas aktywnego ssania, a w przerwach na przełykanie lub oddech pokarm nie wypływa samoczynnie. Dzięki temu dziecko pije, oddycha i połyka w naturalny sposób, jak przy karmieniu piersią. To nie tylko pomaga zapobiegać ulewaniu, ale także znacznie ułatwia łączenie karmienia piersią z butelką.
Poznaj wszystkie korzyści
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Smoczek, który działa jak pierś mamy

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Smoczek z przepływem #4

  • Niekapiący smoczek

  • Zaworek antykolkowy

  • Bez BPA

  • 2 szt w opakowaniu

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

123

Opinie

98%

poleca ten produkt

2
1

29/10/2024

Polska

Polska

Smoczek Philips 3m+

Smoczek nam się bardzo przydał do butelki której używamy

Zalety

Dziecko przy jedzeniu się nie dławi

Wady

Nie ma wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem

25/10/2024

Polska

Polska

Polecam, syn zaakceptował smoczek bez problemu

Syn zaakceptował smoczek bez problemu, delikatny przepływ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem

24/10/2024

Polska

Polska

Wygodny smoczek o idealnym przepływie

Smoczek Philips Natural SCY964 ze średnim przepływem to doskonały wybór dla dziecka. Przepływ mleka jest wystarczająco szybki, ale nie za intensywny, co pozwala maluchowi spokojnie pić bez nadmiernego wysiłku. Smoczek jest miękki, elastyczny i przypomina naturalny kształt piersi, dzięki czemu dziecko łatwo go akceptuje. Dodatkowo materiał jest trwały i łatwy w czyszczeniu. Smoczek dobrze się sprawdza, nawet gdy dziecko jest bardziej wymagające. Polecam dla rodziców szukających wygodnego i bezpiecznego rozwiązania!

Zalety

• Naturalny kształt, przypominający pierś, ułatwia akceptację przez dziecko. • Średni przepływ pozwala na wygodne karmienie bez ryzyka zakrztuszenia się. • Wykonany z miękkiego i trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia. • Łatwy do czyszczenia i higieniczny w użyciu. • Wspiera płynne przejście między karmieniem piersią a butelką.

Wady

Dla niektórych dzieci przepływ może być zbyt szybki, szczególnie w młodszym wieku. • Cena może być nieco wyższa w porównaniu do innych smoczków.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem

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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim opakowaniem.

  2. Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.

  3. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.