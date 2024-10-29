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Raty 3x0% z Klarna
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Smoczek z przepływem #4
Niekapiący smoczek
Zaworek antykolkowy
Bez BPA
2 szt w opakowaniu
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
5.0
z 5
123
Opinie
98%
poleca ten produkt
Mama Mikołaja
29/10/2024
Polska
Część promocji
Smoczek Philips 3m+
Smoczek nam się bardzo przydał do butelki której używamy
Zalety
Dziecko przy jedzeniu się nie dławi
Wady
Nie ma wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Polecam, syn zaakceptował smoczek bez problemu
Syn zaakceptował smoczek bez problemu, delikatny przepływ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem
Francytwins
24/10/2024
Polska
Część promocji
Wygodny smoczek o idealnym przepływie
Smoczek Philips Natural SCY964 ze średnim przepływem to doskonały wybór dla dziecka. Przepływ mleka jest wystarczająco szybki, ale nie za intensywny, co pozwala maluchowi spokojnie pić bez nadmiernego wysiłku. Smoczek jest miękki, elastyczny i przypomina naturalny kształt piersi, dzięki czemu dziecko łatwo go akceptuje. Dodatkowo materiał jest trwały i łatwy w czyszczeniu. Smoczek dobrze się sprawdza, nawet gdy dziecko jest bardziej wymagające. Polecam dla rodziców szukających wygodnego i bezpiecznego rozwiązania!
Zalety
• Naturalny kształt, przypominający pierś, ułatwia akceptację przez dziecko. • Średni przepływ pozwala na wygodne karmienie bez ryzyka zakrztuszenia się. • Wykonany z miękkiego i trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia. • Łatwy do czyszczenia i higieniczny w użyciu. • Wspiera płynne przejście między karmieniem piersią a butelką.
Wady
Dla niektórych dzieci przepływ może być zbyt szybki, szczególnie w młodszym wieku. • Cena może być nieco wyższa w porównaniu do innych smoczków.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY964 Smoczek z szybkim przepływem
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.