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Ten produkt
Responsywna butelka Natural
Szklana butelka dla niemowląt
48,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek z bardzo szybkim przepływem
21,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek z szybkim przepływem
23,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek ze średnim przepływem
36,00 zł
48,00 zł
Pojemność 240ml
Responsywny smoczek Natural
Zaworek antykolkowy
Przepływ #3
Szkło farmaceutyczne
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szkło farmaceutyczne borokrzemowe to rodzaj szkła wysokiej jakości, które charakteryzuje się wyjątkową odpornością chemiczną, termiczną oraz mechaniczną. Może wytrzymywać gwałtowne zmiany temperatury, co sprawia, że jest idealne do podgrzewania, sterylizacji i przechowywania w lodówce. Nie reaguje z substancjami chemicznymi, w tym z mlekiem matki czy innymi płynami, dzięki czemu jest bezpieczne dla dzieci i dorosłych. Szkło borokrzemowe jest bardziej odporne na pęknięcia i uszkodzenia niż zwykłe szkło, co zapewnia dłuższą żywotność produktu.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
4.9
z 5
277
Opinie
97%
poleca ten produkt
Nikadom
26/11/2025
Polska
Polecam
Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło
Zalety
Szybko się nagrzewa
Wady
Ciężko domyc brzegi wewnętrzne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
embodnar
03/03/2025
Polska
Część promocji
Najlepsza z najlepszych butelek!
Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!
Zalety
jakość, trwałość
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Anntestuje
23/02/2025
Polska
Część promocji
Must have każdej wyprawki niemowlęcej
Od początku przygodzy z kpi przetestowaliśmy z synkiem od groma butelek różnych marek, ale to właśnie Philips Avent okazał się być strzałem w dziesiątkę. Ostatecznie wybór padł na szklaną, responsywną butelkę Natural. Na początku bałam się, że może szybko się uszkodzić, nic też mylnego. Okazało się, że rodzaj szkła z którego jest wykonana jest wyjątkowo odporny, jak i na gwałtowne zmiany temperatur, co przy kpi jest nieuniknione, tak i na uszkodzenia mechaniczne. W dodatku jest bezpieczna i niereaguje z substancjami chemicznymi. Lubię ją rownież za to, że nie przesiąka zapachem, nie zachodzi, jak te wykonane z plastiku oraz łatwo się ją myje. Butelka o sporej pojemności, bo aż 240ml. Dla mnie to ogromny plus, ponieważ z upływem czasu i wzrostem dziecka wystarczy jedynie zmieniać smoczki. Ma ergonomiczny kształt, który ułatwia karmienie pod dowolnym kątem. Jest to wygodne, jak i dla rodzica, tak i dla bobasa. Podziałka na butelce jest bardzo wyraźna i dokładna zaczyna się już od 20ml. Świetnie, że elementy butelki są zgodne z innymi butelkami marki. Przy zakupie zestaw zawiera butelkę, smoczek 1msc+ (przepływ 3) oraz pokrywkę na butelkę, a więc gotowy set do użytku. My zamierzamy używać do końca karmienia mlekiem i polecamy innym.
Zalety
wykonanie ze szkła borokrzemowego, odporna na uszkodzenia, łatwa do mycia, nie zachodzi jak plastik, nie przesiąka zapachem, duża pojemność, wyraźna podziałka, ergonomiczny kształt, elementy butelki zgodne z innymi produktami marki
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011