Od początku przygodzy z kpi przetestowaliśmy z synkiem od groma butelek różnych marek, ale to właśnie Philips Avent okazał się być strzałem w dziesiątkę. Ostatecznie wybór padł na szklaną, responsywną butelkę Natural. Na początku bałam się, że może szybko się uszkodzić, nic też mylnego. Okazało się, że rodzaj szkła z którego jest wykonana jest wyjątkowo odporny, jak i na gwałtowne zmiany temperatur, co przy kpi jest nieuniknione, tak i na uszkodzenia mechaniczne. W dodatku jest bezpieczna i niereaguje z substancjami chemicznymi. Lubię ją rownież za to, że nie przesiąka zapachem, nie zachodzi, jak te wykonane z plastiku oraz łatwo się ją myje. Butelka o sporej pojemności, bo aż 240ml. Dla mnie to ogromny plus, ponieważ z upływem czasu i wzrostem dziecka wystarczy jedynie zmieniać smoczki. Ma ergonomiczny kształt, który ułatwia karmienie pod dowolnym kątem. Jest to wygodne, jak i dla rodzica, tak i dla bobasa. Podziałka na butelce jest bardzo wyraźna i dokładna zaczyna się już od 20ml. Świetnie, że elementy butelki są zgodne z innymi butelkami marki. Przy zakupie zestaw zawiera butelkę, smoczek 1msc+ (przepływ 3) oraz pokrywkę na butelkę, a więc gotowy set do użytku. My zamierzamy używać do końca karmienia mlekiem i polecamy innym.