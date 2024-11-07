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Raty 3x0% z Klarna
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Smoczek z przepływem #5
Niekapiący smoczek
Zaworek antykolkowy
Bez BPA
2 szt w opakowaniu
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.
5.0
z 5
112
Opinie
99%
poleca ten produkt
andzia_2304
07/11/2024
Polska
Część promocji
Smoczek
Idealny , dla mnie jest numer jeden najlepszy dla dziecka
Zalety
Same pozytywne
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem
Mama Mikołaja
29/10/2024
Polska
Część promocji
Smoczek Philips 6m+
Wybrałam ocena 5 czemu ? Mój synek uwielbia smoczki i butelki od Philipsa . Z innych marek mu nie pasuje picie mleczka
Zalety
Dziecka przy jedzeniu się nie dławi
Wady
Nie ma żadnych wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem
Francytwins
24/10/2024
Polska
Część promocji
Świetny smoczek dla starszych niemowląt o większym
Smoczek Philips Natural SCY965 z dużym przepływem to doskonały wybór dla starszych niemowląt, które potrzebują szybszego karmienia. Naturalny kształt smoczka przypomina pierś, co ułatwia jego akceptację przez dziecko, a duży przepływ zapewnia szybkie i wygodne karmienie, idealne dla maluchów o większym apetycie. Smoczek jest miękki, trwały i łatwy w czyszczeniu, co czyni go bardzo praktycznym. Dobrze wspiera przejście między karmieniem piersią a butelką. Warto jednak pamiętać, że dla młodszych dzieci przepływ może być zbyt szybki. Cena jest nieco wyższa, ale jakość produktu to rekompensuje.
Zalety
• Naturalny kształt ułatwia akceptację przez dziecko. • Duży przepływ idealny dla starszych niemowląt. • Miękki, trwały i łatwy do czyszczenia materiał. • Ułatwia przejście z karmienia piersią na butelkę.
Wady
Zbyt szybki przepływ dla młodszych dzieci. • Cena wyższa w porównaniu do innych smoczków.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.