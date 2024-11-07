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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywny Smoczek NaturalSmoczek z bardzo szybkim przepływem

SCY965/02

5
| (112) Opinie | 99% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Naturalny rytm karmienia z responsywnym smoczkiem Avent. Responsywny Smoczek Natural uwalnia mleko wyłącznie podczas aktywnego ssania, a w przerwach na przełykanie lub oddech pokarm nie wypływa samoczynnie. Dzięki temu dziecko pije, oddycha i połyka w naturalny sposób, jak przy karmieniu piersią. To nie tylko pomaga zapobiegać ulewaniu, ale także znacznie ułatwia łączenie karmienia piersią z butelką.
Poznaj wszystkie korzyści
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Smoczek, który działa jak pierś mamy

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Smoczek z przepływem #5

  • Niekapiący smoczek

  • Zaworek antykolkowy

  • Bez BPA

  • 2 szt w opakowaniu

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

112

Opinie

99%

poleca ten produkt

2
1

07/11/2024

Polska

Polska

Smoczek

Idealny , dla mnie jest numer jeden najlepszy dla dziecka

Zalety

Same pozytywne

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem

29/10/2024

Polska

Polska

Smoczek Philips 6m+

Wybrałam ocena 5 czemu ? Mój synek uwielbia smoczki i butelki od Philipsa . Z innych marek mu nie pasuje picie mleczka

Zalety

Dziecka przy jedzeniu się nie dławi

Wady

Nie ma żadnych wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem

24/10/2024

Polska

Polska

Świetny smoczek dla starszych niemowląt o większym

Smoczek Philips Natural SCY965 z dużym przepływem to doskonały wybór dla starszych niemowląt, które potrzebują szybszego karmienia. Naturalny kształt smoczka przypomina pierś, co ułatwia jego akceptację przez dziecko, a duży przepływ zapewnia szybkie i wygodne karmienie, idealne dla maluchów o większym apetycie. Smoczek jest miękki, trwały i łatwy w czyszczeniu, co czyni go bardzo praktycznym. Dobrze wspiera przejście między karmieniem piersią a butelką. Warto jednak pamiętać, że dla młodszych dzieci przepływ może być zbyt szybki. Cena jest nieco wyższa, ale jakość produktu to rekompensuje.

Zalety

• Naturalny kształt ułatwia akceptację przez dziecko. • Duży przepływ idealny dla starszych niemowląt. • Miękki, trwały i łatwy do czyszczenia materiał. • Ułatwia przejście z karmienia piersią na butelkę.

Wady

Zbyt szybki przepływ dla młodszych dzieci. • Cena wyższa w porównaniu do innych smoczków.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY965 Smoczek z bardzo szybkim przepływem

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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim opakowaniem.

  2. Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.

  3. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.