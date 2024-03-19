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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywna butelka NaturalButelka dla niemowląt

SCY900/01

4.9
| (288) Opinie | 99% poleca ten produkt

Dostępne warianty

125 ml
125 ml
260 ml
260 ml
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Butelka Responsywna Natural ze smoczkiem responsywnym została zaprojektowana tak, by naśladować pierś mamy, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wspiera naturalny, instynktowny rytm ssania dziecka – mleko wypływa tylko wtedy, gdy maluszek aktywnie ssie. Gdy robi przerwę na przełknięcie lub oddech, pokarm przestaje płynąć, zapewniając pełną kontrolę i komfort karmienia.
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Ten produkt

Responsywna butelka Natural Butelka dla niemowląt

Responsywna butelka Natural
Butelka dla niemowląt

30,00 zł

  • Responsywny Smoczek Natural

    Responsywny Smoczek Natural
    Smoczek ze średnim przepływem

    36,00 zł

  • Responsywny Smoczek Natural

    Responsywny Smoczek Natural
    z bardzo wolnym przepływem

    21,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym rytmie, jak przy piersi

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Pojemność 125ml

  • Responsywny smoczek Natural

  • Zaworek antykolkowy

  • Przepływ 2

  • 1 szt w opakowaniu

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

288

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

19/03/2024

Polska

Polska

Jedyny smoczek jaki akceptuje mój Bobas

Jako ze w grudniu spodziewałam się swojego pierwszego dziecka, musiałam dokonać wyboru w kwestii butelki i smoczka. Trochę przypadkowo wybór stanął na marce Phillips Avent - była dołączana do podgrzewacza który wybrałam. Jestem bardzo zadowolona z wyboru. Mleko leci tylko wtedy gdy dziecko ssie a więc się nie zalewa. Mój Syn nie ma również kolek, uważam że wybór smoczka w tym pomógł. Probowalalismy w międzyczasie używać smoczków innych film które otrzymaliśmy od znajomych i rodziny ale dziecko się krztusiło i zalewało. Obrót butelki powodował że mleko wylatywało samoczynnie i wszystko było w mleku. Polecam każdemu smoczki Phillips Avent. Moje kolejne dzieci również będą z nich korzystać:)

Zalety

Mleko nie leci samoczynnie że smoczka, dziecko się nie krztusi. Jeśli butelka się przewróci, nic z niej nie wylatuje dziękuję czemu w domu zachawany jest porządek

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

10/08/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra!

Butelka się sprawdza, oby tak dalej! Zamówienie ekspresowo zrealizowane.

Zalety

Solidna, wolny przepływ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

16/07/2023

Polska

Polska

Ten produkt jest warty uwagi i godny polecenia

Bardzo jestem zadowolona z tych butelek ponieważ są one bezkolkowe i moja córka załapała za pierwszym razem i innej nie chciała.

Zalety

Są bardzo dobre

Wady

Bez wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011