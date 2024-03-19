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Ten produkt
Responsywna butelka Natural
Butelka dla niemowląt
30,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
Smoczek ze średnim przepływem
36,00 zł
Responsywny Smoczek Natural
z bardzo wolnym przepływem
21,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
Pojemność 125ml
Responsywny smoczek Natural
Zaworek antykolkowy
Przepływ 2
1 szt w opakowaniu
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
4.9
z 5
288
Opinie
99%
poleca ten produkt
MarWinWoz
19/03/2024
Polska
Jedyny smoczek jaki akceptuje mój Bobas
Jako ze w grudniu spodziewałam się swojego pierwszego dziecka, musiałam dokonać wyboru w kwestii butelki i smoczka. Trochę przypadkowo wybór stanął na marce Phillips Avent - była dołączana do podgrzewacza który wybrałam. Jestem bardzo zadowolona z wyboru. Mleko leci tylko wtedy gdy dziecko ssie a więc się nie zalewa. Mój Syn nie ma również kolek, uważam że wybór smoczka w tym pomógł. Probowalalismy w międzyczasie używać smoczków innych film które otrzymaliśmy od znajomych i rodziny ale dziecko się krztusiło i zalewało. Obrót butelki powodował że mleko wylatywało samoczynnie i wszystko było w mleku. Polecam każdemu smoczki Phillips Avent. Moje kolejne dzieci również będą z nich korzystać:)
Zalety
Mleko nie leci samoczynnie że smoczka, dziecko się nie krztusi. Jeśli butelka się przewróci, nic z niej nie wylatuje dziękuję czemu w domu zachawany jest porządek
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt
Pierwszy zakup
10/08/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra!
Butelka się sprawdza, oby tak dalej! Zamówienie ekspresowo zrealizowane.
Zalety
Solidna, wolny przepływ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt
Hal2023
16/07/2023
Polska
Ten produkt jest warty uwagi i godny polecenia
Bardzo jestem zadowolona z tych butelek ponieważ są one bezkolkowe i moja córka załapała za pierwszym razem i innej nie chciała.
Zalety
Są bardzo dobre
Wady
Bez wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011