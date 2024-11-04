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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywny Smoczek Naturalz bardzo wolnym przepływem

SCY961/02

4.7
| (40) Opinie | 95% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Naturalny rytm karmienia z responsywnym smoczkiem Avent. Responsywny Smoczek Natural uwalnia mleko wyłącznie podczas aktywnego ssania, a w przerwach na przełykanie lub oddech pokarm nie wypływa samoczynnie. Dzięki temu dziecko pije, oddycha i połyka w naturalny sposób, jak przy karmieniu piersią. To nie tylko pomaga zapobiegać ulewaniu, ale także znacznie ułatwia łączenie karmienia piersią z butelką.
Poznaj wszystkie korzyści
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z wentylem antykolkowym AirFree

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Smoczek, który działa jak pierś mamy

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Smoczek z przepływem #1

  • Niekapiący smoczek

  • Zaworek antykolkowy

  • Bez BPA

  • 2 szt w opakowaniu

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

40

Opinie

95%

poleca ten produkt

2

04/11/2024

Polska

Polska

Najlepszy smoczek początkowy

Idealna "przepustowość" smoczka. Synek przyjał go bez problemu :)

Zalety

Bardzo delikatny materiał, dziecko szybko i łatwo łapie smoczek do buzi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

16/10/2024

Polska

Polska

Smoczki do butelki są ekstra !

Te smoczki do butelki Avent są naprawdę świetne ! Miękkie i córka odrazu je zaakceptowała

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

14/10/2024

Polska

Polska

Polecam

Smoczek do butelki, który świetnie sprawdza się u noworodka. Nie zaburza odruchu ssania malucha więc nie ma konieczności z rezygnacji z karmienia piersią i jednocześnie można podawać mleko kiedy nie ma mnie w pobliżu. Łatwy do czyszczenia, ma odpowiedni kształt, który pasuje dziecku.

Zalety

Kształt, wolny przepływ, łatwy w czyszczeniu

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem

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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim opakowaniem.

  2. Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.

  3. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.