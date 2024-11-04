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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Smoczek z przepływem #1
Niekapiący smoczek
Zaworek antykolkowy
Bez BPA
2 szt w opakowaniu
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
4.7
z 5
40
Opinie
95%
poleca ten produkt
Joana K.
04/11/2024
Polska
Część promocji
Najlepszy smoczek początkowy
Idealna "przepustowość" smoczka. Synek przyjał go bez problemu :)
Zalety
Bardzo delikatny materiał, dziecko szybko i łatwo łapie smoczek do buzi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Aga99
16/10/2024
Polska
Część promocji
Smoczki do butelki są ekstra !
Te smoczki do butelki Avent są naprawdę świetne ! Miękkie i córka odrazu je zaakceptowała
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Część promocji
Polecam
Smoczek do butelki, który świetnie sprawdza się u noworodka. Nie zaburza odruchu ssania malucha więc nie ma konieczności z rezygnacji z karmienia piersią i jednocześnie można podawać mleko kiedy nie ma mnie w pobliżu. Łatwy do czyszczenia, ma odpowiedni kształt, który pasuje dziecku.
Zalety
Kształt, wolny przepływ, łatwy w czyszczeniu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011.