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Philips Avent Responsywna butelka Natural Butelka dla niemowląt

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Philips Avent Responsywna butelka NaturalButelka dla niemowląt

SCY900/01

Philips Avent Responsywna butelka Natural Butelka dla niemowląt

Dostępne warianty

125 ml
125 ml
260 ml
260 ml

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  • Składanie butelki Philips Avent Natural Response
    Składanie butelki Philips Avent Natural Response
  • Znajdź idealny wypływ dzięki smoczkom Philips Avent Natural Response
    Znajdź idealny wypływ dzięki smoczkom Philips Avent Natural Response
  • Składanie butelki Philips Avent Natural Response
    Składanie butelki Philips Avent Natural Response

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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami

  • PDF plik, 161.5 kB
  • 15 July 2025

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.2 MB
  • 6 March 2026

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