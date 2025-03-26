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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Standardowa
Łatwe przechowywanie.
Pojemniki na pokarm Philips Avent są przystosowane do używania w lodówce i zamrażarce, zapewniając maksymalną wygodę i elastyczność w przechowywaniu mleka mamy, przecierów i przekąsek dla dzieci.
Pojemniki Philips Avent są łatwe w obsłudze i czyszczeniu – bezpieczne do użycia w podgrzewaczu do butelek, mikrofalówce, zmywarce i sterylizatorze.
4.8
z 5
139
Opinie
96%
poleca ten produkt
Mama Werka
26/03/2025
Polska
Genialne!
Sprawdziły się znakomicie. Szczególnie będąc mamą wcześniaka, gdzie odciągam pokarm okazały się niezbędne. Genialne jest również to, że podłączając do pojemnika adapter oraz smoczek można dziecko od razu nakarmić. Kilka razy bardzo się to przydało. Przechowuję również w kubeczkach pokarm w lodówce, który wykorzystuje do wieczornej kąpieli.
Zalety
Łatwość mycia i przechowywania pokarmu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem
MiW_
05/03/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wygodne i poręczne
Wygodne i poręczne, pasują do serii produktów avent.
Wady
jeden pojemnik przyszedł lekko uszkodzony... ale to 1 z10 więc do przeżycia
Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem
Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF618/10 10 sztuk z adapterem
Anakonda Panda
22/12/2021
Polska
Niezbędnik matki karmiącej
Pojemniki to strzał w "10" gdy jesteś matką karmiącą i masz za dużo pokarmu. Łatwe w użyciu. Można w nich bezpiecznie przechowywać np. odciągnięte mleko dla malucha zarówno w lodówce, jak i w zamrażarce. Bez problemu można je myć w zmywarce oraz podgrzewać w mikrofalówce.
Zalety
Szczelne zakręcane pojemniki
Wady
Przy zamrożonym pojemniku słabo widoczna miarka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF619/05 5 sztuk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Pojemniki do przechowywania SCF619/05 5 sztuk
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.