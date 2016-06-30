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Philips Avent Wkładki laktacyjneJednorazowe

SCF254/30

4.9

| (18) Opinie | 100% poleca ten produkt

Komfortowe i dyskretne

The unique Philips Avent SCF254/30 breast pads are specially designed to help you stay dry and comfortable during the day.

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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

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SCD292/01

Wkładki laktacyjne Avent

Komfortowe i dyskretne

  • Faktura plastra miodu

  • Chłonne, ale oddychające

  • Stabilne, dzięki taśmie

  • Pakowane oddzielnie

  • 30 sztuk

Niewidoczne pod ubraniem

Niewidoczne pod ubraniem

Wyjątkowo cienkie o wyprofilowanym kształcie. Taśma utrzymuje wkładki na miejscu.

Nie zsuwają się dzięki taśmie klejącej

Nie zsuwają się dzięki taśmie klejącej, która utrzymuje wkładki w odpowiednim miejscu.

Stworzone z udziałem ekspertów w zakresie karmienia piersią

Opracowane we współpracy z położną i poradnią laktacyjną, które od 20 lat wspierają mamy w karmieniu piersią.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

18

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

30/06/2016

Polska

Polska

Idealne

Wypróbowałam wiele wkładek, jednak te okazały się najlepsze. Super chłonne, utrzymują się dokładnie tak, jak zostały przyklejone i nie widać ich spod bielizny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

17/07/2015

Polska

Polska

Najlepsze wkładki

Po przetestowaniu różnych wkładek te są najlepsze , przyjemne w dotyku , nie przeciekają , chłonne . Uwielbiam je :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

10/11/2012

Polska

Polska

najlepsze z dostępnych

Wkładki są przede wszystkim bardzo chłonne, przy tym także estetyczne choć dość grube, przez co w niektórych uraniach widoczne przez bluzkę. Nie zostawiają włosków na sutkach jak inne wkładki. Nawet przy dużej ilości pochłoniętej wilgoci nie przeciekają. W sklepach stacjonarnych dość drogie ale w internetowych zdecydowanie tańsze. Sprawdziłam wszystkie dostępne na rynku wkładki i te uważam za najlepsze dla mam, które mają dużo pokarmu. Warte swojej ceny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 