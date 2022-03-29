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Kształt zapewniający kontakt ze skórą
Ochrona podrażnionych brodawek
Rozmiar średni (21 mm)
2 szt.
Nasze ultracienkie osłonki brodawek sutkowych w kształcie skrzydła motyla zostały zaprojektowane z myślą o bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Dzięki wyjątkowemu kształtowi osłonek piersi dotyka zarówno nos, jak i podbródek dziecka. Dzięki temu niemowlę może poczuć zapach mamy i dotknąć jej skóry. Wystarczy umieścić osłonkę na środku brodawki, aby dziecko mogło prawidłowo przyssać się do całego sutka. Dzięki temu stworzysz więź z dzieckiem, jednocześnie chroniąc swoje brodawki.
Nasze osłonki brodawek pomagają rozwiązać problemy z przysysaniem się dziecka do piersi i wydłużyć karmienie*. Nakładki w kształcie sutka ułatwiają ssanie w przypadku płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych. Pomagają też dzieciom, które nie wykształciły jeszcze techniki ssania lub urodziły się ze zniekształconą jamą ustną. Osłonka wyciąga brodawkę i utrzymuje ją w odpowiedniej pozycji w czasie przerw w karmieniu.
Osłonki brodawek sutkowych zapewniają komfort w czasie karmienia i przynoszą ulgę w przypadku podrażnionych, popękanych lub bolesnych brodawek sutkowych. Pomagają zmniejszyć ryzyko ocierania i rozciągania brodawek sutkowych, dzięki czemu możesz wygodnie karmić dziecko piersią.
4.8
z 5
264
Opinie
98%
poleca ten produkt
kijana
29/03/2022
Polska
naprawdę przydatny produkt
Zależało mi aby karmić piersią mojego synka, kilka razy gdy miałam lekko podrażnione brodawki nałozyłam osłonkę Avent aby nie czuć bólu przy karmieniu synka i naprawde była to duża ulga. Polecam każdemu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF153/03 Osłonka brodawki sutkowej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF153/03 Osłonka brodawki sutkowej
Malinowaaaa1231
28/03/2022
Polska
Osłonki piersi Philips Avent
Osłonki są rewelacyjne. Polecam osoba, które maja wiecznie podrażnione brodawki. Osłonki zapewniają dłuższe i mniej bolesne karmienie.
Zalety
Mniej bolesne karmienie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi
OlaAleksandra
21/03/2022
Polska
Dobre przy "płaskich" brodawkach
Osłonka bardzo pomogła w karmieniu. Jest cieniutka ale spełnia swoją funkcję - udało się "wyciągnąć" brodawkę i załapać karmienie małej, choć na początku było bardzo ciężko. Kapturek jakby zasysa brodawkę i trzyma ją w odpowiednim kształcie, nawet jak normalnie są płaskie brodawki. Jeśli macie taką budowę piersi - na pewno Wam się przydadzą na rozbujanie i nauczenie siebie i maluszka odpowieniego karmienia :) W opakowaniu 2 szt. wystarczą na pewno!
Zalety
Bardzo delikatny materiał / silikon, fajne etui do przechowywania i sterylizacji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF153/01 Osłonka piersi
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
W przypadku płaskich lub wklęsłych, wrażliwych, pękających i bolesnych brodawek sutkowych i problemów ze ssaniem u dzieci
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w związku z czym wszelkie informacje i/lub porady techniczne dotyczące użytkowania produktu nie stanowią oficjalnych danych firmy Philips.