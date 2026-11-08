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CP9914
Tworzy podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu
Silikonowa membrana wytwarza podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu z piersi. Do stosowania z laktatorami elektrycznymi.
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Biały
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