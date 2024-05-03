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Laktatory i produkty do pielęgnacji
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Philips Avent Pojedynczy laktator Laktator ręczny
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SCF430/10
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Instrukcja obsługi
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak zapobiec wyciekowi mleka po odpompowaniu?
Jak złożyć laktator ręczny Philips Avent?
Jak korzystać z ręcznego laktatora Philips Avent?
Czy mogę używać laktatora Philips Avent z jakimikolwiek produktami Avent?
AventUchwyt laktatora
AventTrzon do membrany
Breast PumpsTrzon do membrany
Natural bottlePierścień mocujący butelki Naturall
AventZakrętka butelki
AventNakładka na lejek laktatora
AventNakładka masująca do laktatora
AventCzęść główna laktatora
AventZawór laktatora
Wkładki laktacyjneJednorazowe
Wkładki laktacyjneJednorazowe
Pojemniki do przechowywania10 sztuk z adapterem
Pojemniki do przechowywania5 sztuk
Pojemnik do przechowywania pokarmów
Pojemniki do przechowywania20 sztuk z łyżeczką
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
AventMembrana laktatora elektrycznego
Philips AventUchwyt laktatora
Ssanie ręcznego laktatora jest zbyt słabe lub zbyt wysokie
Kiedy poruszam raczka, laktator wydaje skrzypiacy dzwiek. Dlaczego?
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Rozwiązywanie problemów i naprawa
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