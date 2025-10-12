Dźwięk pasujący do Twojego domu

Mikrowieża firmy Philips jest zgodna ze złączem Lightning smartfona iPhone 5. Produkt jest wyposażony w technologię wOOx pozwalającą uzyskać potężne basy. Zakrzywiony kształt głośnika zapewnia przestrzenne brzmienie stereo, a blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.