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Produkcja zakończona

Mikrowieża

DCM3155/12

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Mikrowieża firmy Philips jest zgodna ze złączem Lightning smartfona iPhone 5. Produkt jest wyposażony w technologię wOOx pozwalającą uzyskać potężne basy. Zakrzywiony kształt głośnika zapewnia przestrzenne brzmienie stereo, a blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 50 W, promiennik basów

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Maksymalna moc wyjściowa 50 W RMS

Blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie