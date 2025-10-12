Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DCM3155/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Mikrowieża firmy Philips jest zgodna ze złączem Lightning smartfona iPhone 5. Produkt jest wyposażony w technologię wOOx pozwalającą uzyskać potężne basy. Zakrzywiony kształt głośnika zapewnia przestrzenne brzmienie stereo, a blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 50 W, promiennik basów
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Opinie